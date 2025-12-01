為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全國土雞創意大賽12/10嘉大登場 免費試吃拿限量好禮

    2025/12/01 14:40 記者丁偉杰／嘉義報導
    土雞創意饗宴料理競賽將匯聚全台高中職與大專校院的料理選手。（嘉大提供）

    土雞創意饗宴料理競賽將匯聚全台高中職與大專校院的料理選手。（嘉大提供）

    為推廣國產土雞產業，「2025年台灣土雞創意饗宴料理競賽『新味力・新生活』」活動，將於12月10日在嘉義大學蘭潭校區登場，活動匯聚全台高中職與大專校院的料理選手，以國產土雞為核心，端出創意十足、兼具口感與美味的特色佳餚，提供民眾免費試吃，也推出限量好禮。

    活動由農業部指導、中華民國禽肉行銷發展協會主辦、嘉義大學動物科學系執行；此次土雞創意饗宴料理競賽以國產土雞為主，邀請來自全台的優秀選手發揮巧思，端出兼具創意與美味的特色料理，展現土雞在傳統、創新乃至跨界料理中的多元風貌。

    嘉大動物科學系老師陳祥良表示，創意饗宴不僅是一場料理比賽，更是推動在地農業、食品加工與飲食文化的重要交流平台。透過選手創意呈現與企業參與，期望讓國產土雞以更多元的形式接觸大眾，進一步提升消費者對土雞產品的認識與支持。

    活動現場將邀集十家國內知名土雞與食品企業設置品牌市集，展示多元化的土雞產品與蛋製品，包含土雞肉鬆、甘蔗雞與鹹水雞、滴雞精、雞湯包與生鮮切盤、雞肉酥與烏骨雞精、奔跑蛋創意蛋甜點等。

    當日活動時間上午9點至下午5點50分，為回饋參與民眾，活動也推出限量好禮，只要完成品評問卷，即可獲得「精美紀念杯裝組」乙份，共計100組，送完為止。

    「2025年台灣土雞創意饗宴料理競賽『新味力・新生活』」活動，將於12月10日在嘉大蘭潭校區登場。（嘉大提供）

    「2025年台灣土雞創意饗宴料理競賽『新味力・新生活』」活動，將於12月10日在嘉大蘭潭校區登場。（嘉大提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播