全國土雞創意大賽12/10嘉大登場 免費試吃拿限量好禮

為推廣國產土雞產業，「2025年台灣土雞創意饗宴料理競賽『新味力・新生活』」活動，將於12月10日在嘉義大學蘭潭校區登場，活動匯聚全台高中職與大專校院的料理選手，以國產土雞為核心，端出創意十足、兼具口感與美味的特色佳餚，提供民眾免費試吃，也推出限量好禮。

活動由農業部指導、中華民國禽肉行銷發展協會主辦、嘉義大學動物科學系執行；此次土雞創意饗宴料理競賽以國產土雞為主，邀請來自全台的優秀選手發揮巧思，端出兼具創意與美味的特色料理，展現土雞在傳統、創新乃至跨界料理中的多元風貌。

嘉大動物科學系老師陳祥良表示，創意饗宴不僅是一場料理比賽，更是推動在地農業、食品加工與飲食文化的重要交流平台。透過選手創意呈現與企業參與，期望讓國產土雞以更多元的形式接觸大眾，進一步提升消費者對土雞產品的認識與支持。

活動現場將邀集十家國內知名土雞與食品企業設置品牌市集，展示多元化的土雞產品與蛋製品，包含土雞肉鬆、甘蔗雞與鹹水雞、滴雞精、雞湯包與生鮮切盤、雞肉酥與烏骨雞精、奔跑蛋創意蛋甜點等。

當日活動時間上午9點至下午5點50分，為回饋參與民眾，活動也推出限量好禮，只要完成品評問卷，即可獲得「精美紀念杯裝組」乙份，共計100組，送完為止。

