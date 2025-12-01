為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    香港宏福苑大火殷鑑 高市議員籲明確規範防護網須防燃

    2025/12/01 14:55 記者葛祐豪／高雄報導
    黃香菽（右）質詢林欽榮（左），法令未明確規範防護網必須防燃，市府應設法因應。（記者葛祐豪翻攝）

    黃香菽（右）質詢林欽榮（左），法令未明確規範防護網必須防燃，市府應設法因應。（記者葛祐豪翻攝）

    香港宏福苑大火至少造成146人死亡，還有150人失聯中，市議員黃香菽今（1日）總質詢時，指目前法令未明確規範防護網必須防燃，台北已經要修改自治條例，呼籲市府設法因應；高雄市副市長林欽榮則強調，市府可先發布行政指導命令，要求施工場域的防護網，優先使用防燃材料，並將於12月1日起至30日，針對25樓以上老舊建築進行聯合稽查。

    香港宏福苑大火讓人心痛，由於高雄城中城大樓也曾於2021年10月發生大火，造成至少46人死亡，市議員陸淑美今天總質詢時，要求在場的官員起立，為香港罹難者默哀1分鐘。

    市議員李雅慧也說，宏福苑大火發生時，正進行外牆維修，竹製鷹架及窗戶發泡膠板都是易燃材料，前鎮區也曾發生燃放鞭炮不慎引發工地防護網燃燒，要求應規範防護網使用阻燃材質。

    市議員黃香菽指出，高雄發生過城中城事件，應該比其他縣市更重視高樓救災。目前台灣已沒使用竹架，但法令未明確規範防護網必須防燃，台北市已經要修改自治條例，高雄15層樓以上大樓愈來愈多，她要求在中央修法前，市府應設法因應及強化高樓救災量能。

    黃香菽強調，民族社區、左營果貿等老舊大樓消防設施須重新檢視，針對雲梯車、消防員防護裝備、疏散動線、超高大樓消防演練，及工地吸菸、喝酒等項工安稽查都需加強。

    對此，高雄市副市長林欽榮回答說，國土署配合勞動部著手修訂相關規範，即使國家還沒規定，市府可以先發布行政指導命令，要求各建商及施工場域的防護網，優先使用防燃材料。市府消防局與工務局等相關局處，也將從今天（1日）起至30日，進行25樓以上老舊房屋聯合稽查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播