香港宏福苑大火殷鑑 高市議員籲明確規範防護網須防燃

黃香菽（右）質詢林欽榮（左），法令未明確規範防護網必須防燃，市府應設法因應。（記者葛祐豪翻攝）

香港宏福苑大火至少造成146人死亡，還有150人失聯中，市議員黃香菽今（1日）總質詢時，指目前法令未明確規範防護網必須防燃，台北已經要修改自治條例，呼籲市府設法因應；高雄市副市長林欽榮則強調，市府可先發布行政指導命令，要求施工場域的防護網，優先使用防燃材料，並將於12月1日起至30日，針對25樓以上老舊建築進行聯合稽查。

香港宏福苑大火讓人心痛，由於高雄城中城大樓也曾於2021年10月發生大火，造成至少46人死亡，市議員陸淑美今天總質詢時，要求在場的官員起立，為香港罹難者默哀1分鐘。

請繼續往下閱讀...

市議員李雅慧也說，宏福苑大火發生時，正進行外牆維修，竹製鷹架及窗戶發泡膠板都是易燃材料，前鎮區也曾發生燃放鞭炮不慎引發工地防護網燃燒，要求應規範防護網使用阻燃材質。

市議員黃香菽指出，高雄發生過城中城事件，應該比其他縣市更重視高樓救災。目前台灣已沒使用竹架，但法令未明確規範防護網必須防燃，台北市已經要修改自治條例，高雄15層樓以上大樓愈來愈多，她要求在中央修法前，市府應設法因應及強化高樓救災量能。

黃香菽強調，民族社區、左營果貿等老舊大樓消防設施須重新檢視，針對雲梯車、消防員防護裝備、疏散動線、超高大樓消防演練，及工地吸菸、喝酒等項工安稽查都需加強。

對此，高雄市副市長林欽榮回答說，國土署配合勞動部著手修訂相關規範，即使國家還沒規定，市府可以先發布行政指導命令，要求各建商及施工場域的防護網，優先使用防燃材料。市府消防局與工務局等相關局處，也將從今天（1日）起至30日，進行25樓以上老舊房屋聯合稽查。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法