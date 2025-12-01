台南運用無人機輔助水域治理 空拍監測守護排水沙洲

無人機巡查石子瀨排水及抽水站。（南市水利局提供）

台南市易淹水潛勢面積約佔全國3分之1，市長黃偉哲表示，市府近年導入無人機巡查水利設施，及早發現問題，並利用無人機長期監測海岸沙洲變化情形、復育成果追蹤及後續改善方案，守護民眾生命財產安全。

台南市政府針對不同類型的水利建造物，如區域排水、抽水站、滯洪池及水閘門等，積極辦理維護與檢查，導入無人機科技進行排水設施及沙洲復育成果巡查，以節省人力、時間並及早發現潛在問題，並建立準確且即時的海岸沙洲管理資料。

水利局長邱忠川表示，台南市管區域排水165條、總長度達655公里，抽水站共67座、滯洪池26座及1,840座水閘門設施，為確保水利設施在汛期能發揮功能，在每年汛期前會完成進行水利建造物定期檢查，過去傳統巡查需仰賴人力現勘，不僅耗時費工，亦受氣候與地形限制。近年導入無人機巡查後，可在短時間內完成大範圍空拍。

邱忠川說，透過無人機高解析度影像可判斷出結構物裂縫、沖刷損壞、淤積及雜草覆蓋等問題，大幅提升巡查效率與安全性。此外，沙洲由於受到波浪、潮汐、海流的影響，沙洲的狀況發生顯著變遷，為了掌握沙洲變遷的情形，水利局亦利用空拍機監測變化，不僅可以提供高解析度的影像資料，還能夠以低成本及高效率的方式，進行長期的觀測與資料收集。

空拍機在沙洲上空進行定期飛行，能夠捕捉到沙洲在不同季節、不同氣象條件下的變化情況。透過高解析度的縱深影像，可以了解沙洲變遷的趨勢，進而提出有效的保護策略，作為推動沙洲復育工程的參考。同時守護民眾生命財產安全。

