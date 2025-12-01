新北建375座公共停車場提供逾4萬車位 朱惕之：智慧綠能停車助城市轉型

新北市副市長朱惕之表示，全市已新建121座立體及平面公共停車場，提供逾3萬4千格汽車位與9千格機車位，累積公共停車場數量達375座，汽機車位總數分別達4萬8966格與2萬5437格，並透過智慧、綠能與安全三大策略，大幅改善停車供需。（記者羅國嘉攝）

因應都市停車需求，新北市交通局今（1）日舉辦「新北市停車場建設及未來發展研討會」，副市長朱惕之表示，全市已新建121座立體及平面公共停車場，提供逾3萬4千格汽車位與9千格機車位，累積公共停車場數量達375座，汽機車位總數分別達4萬8966格與2萬5437格，並透過智慧、綠能與安全三大策略，大幅改善停車供需。

朱惕之指出，這些數字背後代表市府在土地有限與需求持續增加的條件下，持續提升都市空間利用效率，讓停車不再成為城市發展的瓶頸。在中央前瞻基礎建設計畫支持下，新北市已爭取到27案停車場補助，總經費168.28億元，其中中央補助49.7億元、市府自籌118.58億元，占七成。過去7年多來，已完成19案停車場建設，目前施工7案，規劃設計中還有三峽長福停車場等，前瞻停車場建設進度全國領先。

交通局長鍾鳴時表示，新北市停車場建設克服都市計畫缺乏停車場用地及老舊社區停車不足等困難，透過學校校舍改建、公園多目標使用等方式，提升停車空間供給。未來將導入價值工程方法，提高建設成本效益，並持續推動「智慧、綠能、安全」三大方向，使停車場不僅是車子的家，更是智慧交通系統的一環。

鍾鳴時補充，市府將結合綠建築與再生能源打造永續停車環境，同時透過科技與管理創新，提升停車安全與便利性，讓市民享有更人性化的停車體驗，支撐新北城市轉型與永續發展。

