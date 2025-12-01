桃機北廊廳試營運 旅客讚落地窗設計「台灣人的驕傲」

北登機廊廳由英國RSHP建築事務所設計規劃，開放式候機區設有大面積玻璃帷幕及室外遮陽板。（記者陳逸寬攝）

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳（以下簡稱北廊廳）今（1）日起試營運，首日安排中華航空、長榮航空及星宇航空3班航班，共968名旅客飛往日本札幌及泰國曼谷。北廊廳全長738公尺、挑高13公尺，設置D11至D18共8個登機門。旅客對於全新北廊廳的現代化設計及開放式空間感到興奮，不少人讚賞落地窗設計拉近與飛機的距離，大讚「這是我們台灣人的驕傲！」

首日試營運吸引不少旅客體驗，徐先生雖非搭乘航班，但專程前來參觀，「整個視野非常遼闊、明亮，比較像國外的現代登機門，感覺很先進。專程走過來看，真的很棒，等那麼久也很值得。」他也提到，目前僅開放階段性使用，需要透過第二航廈進入，「但我相信第三航廈全面啟用後就不會有這個問題。」

還有旅客讚賞北廊廳的開放式設計，「以前的候機室都是一間一間的，但現在不論是抵達或出境旅客，大家都在同一個空間。」落地窗設計讓人與飛機的距離感更近，「出國或回國時，都可以看到整面落地窗，我非常喜歡。」

另一位李姓旅客對北廊廳的新設施大為驚喜，他說：「能搭到這班首航太高興了！北廊廳設計非常現代化，花錢就要看到效果，讓全世界看到台灣的進步，這是我們台灣人的驕傲。」他還高舉護照，興奮地直呼：「讚，台灣讚！」

機場公司董事長楊偉甫表示，自10月起即與航空公司、地勤、設備維護與清潔、保全等單位多次召開協調會並進行實務演練。此外，從11月28日起成立「北登機廊廳試營運準備暨應變小組」，持續完成系統整備與模擬測試，確保飛航安全與旅客體驗。楊偉甫說：「找到問題、立即改進，是試營運最重要的目的。」他強調，公司會虛心接納所有回饋，以期在年底正式啟用時，呈現最佳機場服務水準。

北登機廊廳由英國RSHP建築事務所設計規劃，開放式候機區配有大面積玻璃帷幕與室外遮陽板，旅客動線採色彩漸變設計，雙向電走道減少步行時間，沿途並可欣賞公共藝術作品。出入境樓層分明，出發層在3樓、抵達層在4樓，D11至D18登機門設有清楚標示，引導旅客順利通行。

為迎接北廊廳啟用首日，桃機公司特別準備「北登啟用限定款」乖乖（5香口味）分送給旅客，包裝印有「Taoyuan Airport」字樣及北登廊廳外觀設計，Q版乖乖穿著機師制服迎接旅客，現場還設置拍照打卡區，吸引旅客合影留念，增添趣味與紀念性。

北廊廳試營運的順利開展，象徵桃園機場T3分階段啟用邁出第一步，也代表機場在硬體與旅客服務能力再度提升。隨著第三航廈後續設施全面完工，每年可再新增4500萬人次運能，使桃園機場總運能與服務水準提升至8200萬人次，為旅客提供更便捷舒適的搭機體驗。

李姓旅客表示「讓全世界看到台灣的進步，這是我們台灣人的驕傲。」他高舉護照，興奮地直呼：「讚，台灣讚！」（記者陳逸寬攝）

北廊廳走道寬敞明亮，旅客行進舒適方便。（記者陳逸寬攝）

北廊廳設有雙向電動步道，不僅縮短旅客步行時間，沿途還能欣賞公共藝術作品。（記者陳逸寬攝）

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳今（1）日起試營運，首日3班國籍航班共968名旅客搶先體驗。（記者陳逸寬攝）

08:35起飛的中華航空CI130，成為北廊廳首航班，旅客在北廊廳揮手歡送。（記者陳逸寬攝）

08:35起飛的中華航空CI130，成為北廊廳首航班，華航機組員也在登機門前開心合影留念。（記者陳逸寬攝）

旅客手持桃機公司特別準備的特大包「北登啟用限定款」乖乖，開心拍照打卡留念。（記者陳逸寬攝）

外國旅客手拿乖乖，開心參與北廊廳啟用活動。（記者陳逸寬攝）

北登機廊廳的大面積玻璃帷幕讓旅客能近距離欣賞飛機起降（記者陳逸寬攝）

第三航廈北登機廊廳啟動試營運作業，首日華航、長榮及星宇3出發航班運作順利。（桃園機場提供）

