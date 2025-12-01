為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    自來水飄油味基市府稱「油膜偵測器」故障肇禍 台水澄清：非事實

    2025/12/01 15:02 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市長謝國樑昨天（30日）召開應變會議，謝國樑在記者會中指出，水公司八堵抽水站的油膜偵測器故障，疑似造成油污染原因之一；自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢稱，那一台不是故障，是報廢未拆解，另有一台在監測中。（記者俞肇福攝）

    基隆市長謝國樑昨天（30日）召開應變會議，謝國樑在記者會中指出，水公司八堵抽水站的油膜偵測器故障，疑似造成油污染原因之一；自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢稱，那一台不是故障，是報廢未拆解，另有一台在監測中。（記者俞肇福攝）

    靠近八堵抽水站的基隆河水源近日傳出油味，基隆市長謝國樑昨天（30日）召開應變會議指出，水公司八堵抽水站的油膜偵測器故障，疑似是造成油污染原因之一，台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢今天（12月1日）受訪時表示，油膜偵測器1台正常運作，至於市府對外所說的1台故障並非事實，那台是已經報廢，尚未拆除。

    謝國樑昨天晚間邀集台水公司及市府各單位召開跨局處緊急應變會議後受訪表示，環保局稽查過程中發現八堵抽水站水面油膜偵測器為故障狀態，也就是台水公司並沒有足夠的儀器，發現與偵測這次的油污。

    陳昭賢表示，油污事件發生在11月27日上午6時許，設在八堵抽水站基隆河取水口水面的2台油膜偵測器，1台正常運作，由於油膜偵測器是透過光線反射感應，由於當時天微微亮，光線微弱，無法偵測到異味，另1台則已報廢尚未拆除。

    陳昭賢說，工作人員在淨水場透過嗅覺發現異味，立即通報暫停從八堵抽水站抽取原水，趕快到基隆河巡視，發現河面有些許油花，自來水公司將尋找市售可偵測水中污染物並採購，避免污染物進入抽水站。

    陳昭賢表示，自來水公司為使用單位，只能在水面設攔油索阻絕污染源，但如果是溶解在水中，根本無法得知污染源，要請環保局或檢調單位找出造成污染的行為人，水公司已經將從基隆河取水切換成新山水庫供水。

