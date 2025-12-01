為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    郵局代售台鐵車票服務 明年元旦起走入歷史

    2025/12/01 14:08 記者蔡昀容／台北報導
    郵局代售台鐵車票服務，2026年1月1日起停止服務。示意圖。（資料照，記者蔡昀容攝）

    郵局代售台鐵車票服務，2026年1月1日起停止服務。示意圖。（資料照，記者蔡昀容攝）

    台鐵1998年9月1日起開辦郵局取票服務，考量其他取票管道已經穩定成熟，2026年元旦起，中華郵政全面停止代售台鐵車票。

    台鐵提供多元取票服務，包括2011年12月22日起導入超商取票，2019年1月23日起提供「台鐵e訂通APP」QR Code取票服務。鑒於多元售、取票管道已穩定成熟，明年1月1日起，將全面停止郵局代售台鐵車票服務。

    台鐵公司表示，請旅客多加利用台鐵e訂通APP及四大超商辦理購、取票。APP購、取票及行程查詢等功能，好處在於以手機即時購票、付款、取票，一機完成；支援信用卡、行動支付（APPLE PAY、GOOGLE PAY）等多元付款方式；可直接出示APP內QR Code票證通過驗票，不需另行取紙票；提供行程變更、多張取票、退票等完整服務。

    四大超商（7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK）取票優點，在於24小時皆可購、取票，服務不中斷，且據點超過1萬3000家，旅客可就近前往操作機台完成購票或取票，節省往返車站的時間與排隊不便。

