    首頁 > 生活

    禮金效應？ 南投3鄉鎮人口逆勢上升

    2025/12/01 15:12 記者陳鳳麗／南投報導
    草屯鎮人口持續增加，明年開辦1-5歲兒童生日禮金計劃，每名兒童2萬元。（南投縣府提供）

    南投縣人口持續減少，13鄉鎮市僅草屯鎮人口持續增加，而祭出「設籍禮金」、「敬老禮金」加碼的集集鎮、仁愛鄉，11月人口也止跌回升，但上月中旬宣布明年實施兒童生日禮金的埔里鎮上月人口仍減36人，南投市今宣布後年中低收入1-5歲兒童每月津貼3000元，禮金效應要再觀察。

    南投縣11月人口統計出爐，全縣人口為46萬8162人，比10月的46萬8403人減少了241人，而13鄉鎮市11月的人口中，草屯鎮持續增加，上月人口為9萬7646人，比10月的9萬7566人增加了80人，而草屯鎮從今年3月至今，每月維持增加的趨勢，也繼續保持全縣人口最多鎮市的紀錄。

    草屯鎮的鎮庫充裕，福利措施也比其他鄉鎮市好，65歲至89歲重陽敬老禮金3000元之外，明年也將發放1-5歲兒童生日禮金，每年2萬元，不過鎮民認為，福利措施不是唯一吸引民眾遷居的原因，交通、生活機能、商業活動和新建案，才是草屯人口持續增加的主因。

    上月人口增加的還有祭出「設籍禮金」每人5000元的集集鎮，該鎮11月人口數為9772人，比10月增加56人，若與6月的9644人相比，已增加了128人，但距離鎮公所希望的1萬人口還有一段努力的空間。

    另外，仁愛鄉是上月3個人口增加的鄉鎮之一，上月人口1萬5296人，比10月小增7人，但與今年1月的1萬5388人相比，仍減少了82人。

    南投市今年人口逐月減少，11月人口為9萬6436人，比10月的9萬6524人再減87人，南投市公所後年起將發放中低收入1-5歲育兒津貼，每人每月3000元，明年則開辦市民意外身故慰問金10萬元的措施。

