    週三明顯降溫 中部以北高山有機會見雪

    2025/12/01 13:42 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    受東北季風及華南水氣影響，迎風面雲多短暫雨，中南部有零星降雨。中央氣象署預報，週三東北季風增強，各地氣溫明顯下降，天氣變化顯著，提醒民眾適時調整穿著，中部以北3500公尺以上高山則有零星降雪機率。

    氣象署預報員謝佩芸表示，今天週一上午，中部以北有雨，午後天氣恢復穩定，但東北部、東半部地區及中南部山區仍有零星降雨。明天週二水氣稍減，桃園以北、東半部地區、中南部山區仍有局部短暫雨，中南部平地多雲到晴。

    週三下一波東北季風增強，天氣變化較明顯。迎風面降雨增加，北部、東半部降雨明顯。週四水氣減少，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部或零星短暫雨。

    溫度方面，謝佩芸說明，週一、週二早晚較涼，白天氣溫舒適，中部以北、宜花白天可達26至28度，南部可達28至29度；週三受東北季風影響，氣溫明顯下降，北台灣白天低於20度。最涼冷時間點是週四清晨，低溫可降至15、16度，感受偏冷，週四之後天氣緩緩回升。

    謝佩芸表示，週二至週三天氣明顯轉變，提醒民眾適時調整穿著，避免著涼。恆春半島將有強陣風，今晚至明天，桃園到台南沿海風力增強。

    此外，謝佩芸指出，由於氣溫下降加上中層水氣，週三中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

