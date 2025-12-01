政大和均一合作線上課程 嘉惠全國高中生免費學習

政大校長李蔡彥（右二）與均一平台董事長呂冠緯（右三）代表簽署合作備忘錄，前教育部長吳思華（右一），以及前奧美集團董事長暨均一平台董事白崇亮（右四）出席見證。（政大提供）

國立政治大學與均一平台教育基金會今（1）日宣布，將合作推出一系列涵蓋文學、外交、商管與傳播創意的線上課程，均一平台與台清交等頂尖大學合作後，首度大規模引進人文社會科學領域的內容，於AI快速發展的時代，為全國高中生，特別是偏鄉與離島學子開啟通往頂尖人文學科的「線上校門」，培育AI無法取代的人文素養與跨文化視野。

政大校長李蔡彥表示，均一平台在各級學校有非常多受惠者，希望藉此推廣政大的教育內容，期待政大和均一平台能持續合作，共同致力於教育創新，尤其在AI影響下，需要更廣角度的創新，以符合學生與社會需求，讓學習場域延伸至全國每所高中。

均一平台推出的政大課程，包括外交與國際事務課程（訓練學生判讀國際局勢、培養跨文化溝通與談判能力）、多國語文領域（阿拉伯語、土耳其語、斯拉夫語、韓語與東南亞語等稀缺語種）、風險管理與保險學（從風險角度重新理解金融、保險與社會安全網）、傳播領域（新聞、廣告、公關、新媒體與創意內容製作），透過講座與微學程的設計，讓高中生在進入大學之前，即能探索自身對人文社會學科的興趣。

均一平台董事長呂冠緯表示，政大以人文社會為重，校長李蔡彥提供AI時代最需要的人文社會知識，政大多元課程上架至均一平台，幫助平台上的百萬國高中生打開視野，也嘉惠偏鄉高中生，可以跨領域、跨時域、跨地域使用政大優質數位資源。

前教育部長、政大前校長吳思華認為，政大和均一合作是教育發展的重要時刻，政大人文社會研究最強，能設計精準的實驗方案，讓教育創新「有熱情、有願景」，產生更大影響力，共同為台灣教育開創更多可能性。

政大線上課程將陸續於均一教育平台「大學開放課程專區」上架，全國高中生皆可免費註冊學習，高中教師亦可將課程導入校內「多元選修」或「彈性學習」時間，或透過跨校共學模式，讓離島與偏鄉師生同步參與。

