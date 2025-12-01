社子關渡迎稻作收割期 北市環保局：露天燃燒最重罰500萬

台北市環保局利用無人空拍機查獲關渡平原違法露天燃燒行為。（台北市環保局提供）

因應關渡平原及社子島，每年12月至隔年1月適逢二期稻作收割期，為了避免產生的農業廢棄物就地燃燒影響環境與市民健康，台北市環保局今（1）啟動「士林北投區禁止農業廢棄物露天燃燒稽查專案」。藉輔導及取締同步執行，讓農民重視環境保護，而環保局近年積極提升空拍機技術，藉以更快速廣泛地監控大範圍區域，迅速發現違規行為並即時採取措施。

為服務農民朋友，環保局於北投關渡平原地區在二期稻作收割期間特設置22處集中收運點協助免費收運，農友若有清運需求，可聯絡北投區清潔隊關渡分隊（02）2895-0256、士林區清潔隊社子分隊（02）2813-6658，協助送往焚化廠集中處理。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，10月到3月的空品不良季節期間，露天燃燒行為經查獲將依違反空氣污染防制法加重處分，個人最高可罰10萬元，如為公司行號罰款最高更達500萬元。維護環境品質人人有責，請市民朋友共同遵守規定，維護自己的環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法