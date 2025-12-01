中市耶誕嘉年華從12/12至1/1 議員要求延長為1個月

多位市議員要求耶誕嘉年華會要延長至1個月。（記者蘇金鳳攝）

台中市每年都舉辦耶誕嘉年華活動，今年舉辦的時間從12月12日辦到1月1日，今天在市議會教育文化委員會，遭多位議員質疑，只比去年多一天，要求延長至一個月，也有議員要求不要每年限定在原市區的中區綠、柳川，應該移至其他地區，或者是增列如在大里也設耶誕燈飾。

新聞局長欒治誼表示，由於經費有限，只有1千多萬，別的縣市則是高達6千多萬，今年已增加一天，12月12日至明年1月1日，至於增加其他地區作為耶誕嘉年華的地點，會再努力。

民進黨議員江肇國表示，今年台中耶誕嘉年華活動僅從12月12日辦到1月1日，共21天，比去年只多一天，依然是六都最短的活動期間。他指出，2025年其他直轄市幾乎都落在40天左右，新北45天、高雄36天、台北34天、台南33天，桃園則另辦萬聖城，台中卻年年維持最低規模。

江肇國強調，去年審查預算時，他就提醒新聞局「台中是六都最少」，新聞局也表示會研議，但今年依然沒有改善，僅增加一天卻要編列400萬元，活動期間與效益顯然不成比例，建議新聞局明年耶誕節活動至少延長至30天，讓更多市民與旅客能在台中感受到聖誕氛圍。

民進黨議員黃守達則要求今年的耶誕嘉年華要注意綠柳川的水質，不要像去年發生死魚事件，非常可惜。

民進黨議員張芬郁及國民黨議員林碧秀都要求，希望耶誕嘉年華活動能考量到原縣區，如大里地區，讓這些地區的民眾也能感受到耶誕節的年節氣氛。

