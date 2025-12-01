淡水6萬戶停水議員批支援嚴重失靈 台水：下午3點可全面復水

淡北道路工程誤鑽地下自來水管，導致6萬多戶停水，雖於11月30日傍晚宣稱復水，但截至今（1日）仍有大批住戶完全無水可用。（民眾提供）

淡北道路工程誤鑽地下自來水管，導致6萬多戶停水，雖於11月30日傍晚宣稱復水，但截至今（1日）仍有大批住戶完全無水可用。對此，台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢回應，截至上午11點已復水5萬2千戶、約8成，目前除崁頂、新村里由於地勢高會比較慢復水，其餘未復水區預計下午3點左右可完全復水；議員鄭宇恩批評，市府在第一線支援上嚴重失靈，應儘速通盤檢討，將增設第二座高地配水池及備援管線等中長期工程。

鄭宇恩指出，根據台灣自來水公司今日上午8時統計，淡水地區復水戶數僅約4萬6千戶、約占7成，與市長侯友宜於臉書聲稱的「復水已有8成」不符。許多居民反映家中3天沒水，無法正常盥洗與料理生活，也無法掌握何時能復水，部分住戶甚至必須請假在家顧抽水馬達，直呼淡水再次成為市府忽略的角落。

鄭宇恩表示，此次停水事故凸顯市府在工程管理與緊急應變上皆有嚴重問題。她建議，台水應強化分區供水操作，區公所可調度小型水車或機動水車，協助將用水直接送至社區蓄水池，尤其要優先支援管線末端的住戶，以緩解迫切的生活需求。

鄭宇恩也說，隨著淡海新市鎮二期開發推動、人口持續成長，供水壓力只會愈發吃緊。市府必須儘速全面檢討，將第二座高地配水池及備援管線等中長期工程納入整體規劃，避免因單一施工失誤而讓市民生活停擺超過3天的問題再次發生。

對於尚未恢復供水的地區，陳昭賢表示，先前有關「十幾萬戶」的說法，是將新北市與基隆另一案件合併計算；單就淡水地區而言，停水戶數約為6萬5千戶。截至今日上午11點，已有約5萬2千戶恢復供水，約達八成。尚未完全復水的主要為地勢較高的崁頂與新村里，以及北新、新興、正德等5個里，其中部分地區已供水但水壓較低。

另外，現場已安排流動水車服務，民眾可撥打1910客服專線申請，此外也調派其他縣市支援的水車協助。針對全區完全恢復供水的時間，除崁頂與新村地勢較高、供水較慢外，其餘地區預計在下午2至3點左右可完全復水。

