基隆自來水飄汽油味 基隆市府開罰台水公司50萬

基隆市環保局今天（1日）指出，自來水公司的八堵抽水站設有「水面油膜感測器」，稽查時有故障情事，懷疑是基隆自來水有異味的原因之一，要請水公司說明。（記者俞肇福攝）

更新時間：13:57（新增台水公司一區處回應）

關於台灣自來水公司11月27日（上週四）起提供基隆市自來水充斥油味及油污一案，經基隆市環保局稽查八堵抽水站及新山淨水場，水公司業已違反飲用水管理條例，基隆市政府環保局發布新聞稿，此事情節重大，將開罰50萬元。

台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢指出，將與環保局人員接洽，了解開罰原因及內容，清楚後內部會進一步討論，再研議後續處理方式。

基隆市環保局長馬仲豪表示，環保局高度重視此案，當發現八堵抽水站「水面油膜感測器」有故障情事，是否為延宕通報原因之一，將請水公司詳予說明；環保局於水公司27日通報污染後30分鐘內，即到場進行污染管制與沿線巡檢，並每日連續對新山淨水場及新山水庫等疑似受污染區域水質採樣送驗，後續將瞭解相關設備及措施是否有違反「水污染防治措施計畫」，若有發現違反事項，將依水污染防治法規定裁罰。

本案因可能涉及有投放妨害衞生或有害健康物質於供公眾所飲水源，有造成公共危險疑慮，市府環保局仍會同警察局、台灣自來水公司等有關單位積極追查污染源，ㄧ旦確認為人為不法所造成，將依水污染防治法及刑法公共危險罪章，函請地檢署依法追究刑責。

基隆自來水11月27日起傳出有油味，基隆市長謝國樑昨天（30）晚間召開應變會議，謝國樑指出，12月1日下午就會開罰。（記者俞肇福攝）

