機車族傻眼！她揭Go Share安全帽「正確用法」 官方留言證實

日前有機車族分享，關於共享機車提供的「安全帽拋棄式頭套」正確用法，意外在網上掀起熱烈迴響。（照片由Threads網友「pei_ru_0809」授權提供，本報合成）

台灣近年來掀起共享機車潮，多家租車品牌為了衛生著想，每輛車都會提供「安全帽拋棄式頭套」，提供租車騎士使用。日前有機車族分享，自己偶然發現這種頭套「不是套到頭上，而是直接套在安全帽上」，並以Go Share安全帽拍攝示範影片，冷知識曝光後立即掀起熱議，不僅一票網友驚呼連連，甚至釣出Go Share官方證實此事。

女網友「pei_ru_0809」上月底在社群平台Threads分享一段影片，只見她的男友拿出Go Share安全帽並將其倒扣，再把裡面附贈的白色衛生頭套，整個套住安全帽。原PO坦言，自己長那麼大才知道，那個頭套真正的正確用法，也額外補充提醒，若怕頭套突然鬆脫，只需將扣在外面的扣子上，「拿起來的時候，頭上也不會有頭套的蠢樣。」

請繼續往下閱讀...

該文一出至今已吸引超過250多萬人次觀看，不少網友與機車族紛紛驚呼，「大家都蠢得很好，為何你要說破」、「這篇根本應該列為教材2025必讀文」、「到底一開始是誰說要戴在頭上的？」、「全台灣當過自助餐阿姨的人都謝謝妳」、「我無法接受我戴在頭上這麼多次，現在才看到這篇文」、「這些年在路上把頭套戴在頭上的樣子算什麼，算我蠢嗎？」、「感謝你的教學！iRent 也有帽套，我每次都套在頭上，好蠢」。

隨著該文被瘋傳到社各大社群平台，GoShare官方小編今（1）日親自前往該文留言讚嘆原PO：「賓果，你真聰明！」，隨即吸引一票機車族關注，更有人喊話希望能將這個冷知識列入租車新手教學中，GoShare則對此回應：「好好好我謹記在心，等等我。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法