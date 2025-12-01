雲林口湖國中生研發「蚵殼清潔劑」向32國500童分享台灣創意

台灣口湖國中學生參加BTC世界博覽會，展示自製蚵殼清潔劑與實驗過程，與國際觀眾交流家鄉環境議題。（DFC台灣提供）

2025年DFC全球孩童年會在日本東京舉行，匯聚32國逾500名孩童，發表「全球孩童創意行動挑戰」，台灣由雲林縣口湖國中學生王柏淵、許懷瑾、王嘉胤3人代表，向全場分享如何將家鄉堆積如山的蚵殼，轉化成具清潔效果的環保蚵殼清潔劑，驚豔全場、多國學子紛紛好奇提問。

雲林沿海因蚵農產業而累積大量蚵殼，堆置帶來氣味與環境負擔，口湖國中學生王柏淵、許懷瑾、王嘉胤參加台灣童心創意行動協會（DFC台灣）的「DFC（全球孩童創意行動挑戰）」課程，走訪社區、看見堆置如山的蚵殼後，開始思考讓蚵殼不再只是「垃圾」，經研究蚵殼成分、反覆實驗，研發出具清潔效果的環保蚵殼清潔劑，也從全台近百件DFC挑戰中脫穎，代表台灣參加今年DFC全球孩童年會。

請繼續往下閱讀...

該協會指出，今年全球年會在上月27到30日於東京舉行，口湖學生3人登台秀英文，向32國孩子展示蚵殼如何從沿海廢棄物轉化為清潔劑的歷程，並用有獎徵答介紹台灣沿海特有的「高腳屋」與以蚵殼作為牆面、可冬暖夏涼的生活智慧，讓全球孩子首次認識台灣海岸文化，現場國際學生都驚呼蚵殼的變化，多國孩子踴躍提問、合照交流。

王嘉胤也說，他很榮幸能代表台灣分享家鄉的故事：「雖然一開始很緊張，但各國孩子都非常熱情，我很享受上台的氛圍，沒想到會有這麼多國家的學生對我們的行動感到好奇！」

今年DFC也首度舉辦世界博覽會，設59組各國攤位，分享各地DFC行動，口湖學生3人也在攤位展示，將蚵殼清潔劑倒入裝有醬油的紙杯，利用蚵殼中碳酸鈣的吸附作用，醬油逐漸變得清澈，還設有台式古早味戳戳樂，現場表演扯鈴等，3人化身小小外交官，向世界分享台灣。

DFC台灣執行長許芯瑋表示，很多家長問如何提升孩子的學習動力，他相信，孩子間的力量，比大人說100次更有效。盼能把全球孩子的行動故事帶到台灣，也把台灣孩子的勇氣帶回世界。

雲林口湖國中學生登上2025DFC全球孩童年會，以英文分享「不蚵能任務」永續行動，並帶領各國學生認識台灣海洋文化。（DFC台灣提供）

雲林縣口湖國中學生王柏淵、許懷瑾、王嘉胤3人，參加2025DFC全球孩童年會與BTC世界博覽，分享如何將家鄉堆積如山的蚵殼，轉化成具清潔效果的環保蚵殼清潔劑，驚豔全場。（DFC台灣提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法