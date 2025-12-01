基市府：洗水塔、調度水車、礦泉水應變 保障學生、幼兒用水安全

基隆市教育處指出，今天凡是有自設營養午餐廚房，將水塔儲水排出，並注入水車中無異味自來水，如仍有疑慮，則採購礦泉水因應。圖為廚工清潔廚房。（圖為基隆市政府教育處提供）

基隆河水源11月27日早上6點多發現有油味，27日早上7點多通報基隆市環保局，由於此次「水有油味」連日來遲遲未解決，基隆市長謝國樑昨天（30日）晚間召集各單位召開應變會議，水公司針對新山淨水場供水範圍的學校，共計28校採水檢測，自來水公司通知水表前水質採檢均合格。校方今天針對仍有異味的水塔主動出擊，請清潔水塔人員放水清洗，調度水車注入乾淨無味的水進入學校儲水池，要讓家長與學生安心。若幼兒園或附幼仍對水質有疑慮，可緊急採購礦泉水因應，由市府及教育處共同支應相關經費。

水公司表示，由暖暖淨水場、六堵淨水場、安樂淨水廠及貢寮淨水廠支援的供水區域內學校，水質尚無疑慮；基隆市教育處與自來水公司昨日（30日）協力至新山淨水場供水範圍學校採水檢測，取水採檢信義區、七堵區、仁愛區、安樂區及中山區等5區學校，共計28校，並於昨日晚間9時30分檢驗結果出爐，水表前水質採檢均合格。

但是，28校取水採驗的學校中，有2校反映，經水塔出水後有異味，市府教育處連夜協調安排水車，於今日上午7點30分到校供水，確保供餐作業等民生用水無虞，並提供礦泉水作為班級飲用，同時校方同步清洗水塔，以保障師生用水健康安全。

教育處處長徐嬿立表示，現階段，各校全面清洗水塔，並進一步保障校園飲水及餐食安全，自設廚房的學校將加強防護過濾系統，各廚房學校將依廚房專戶款項進行升級過濾系統，預計12月完成裝設。

教育處也安排學校全面進行飲水機檢驗，有礦泉水需求學校，可緊急採購礦泉水因應，由市府及教育處共同支應相關經費，以確保校園用水安全為優先。

