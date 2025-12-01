台中國際花毯節閉幕 民眾質疑市府稱23天400萬人次「太澎風」

台中市觀旅局表示，今年台中國際花毯節再創人潮高峰，23天吸引近400萬人次到場參觀。（記者歐素美攝）

2025新社花海暨台中國際花毯節昨落幕！台中市觀光旅遊局號稱23天展期共吸引近400萬人次參觀，創下歷屆新高紀錄，並帶來逾92億元觀光產值。但民眾表示，根據交通局資料，23天接駁車共出動6553車次，以每車40人計算，約26萬多人，根據AI統計資料，花海附近停車位近3000個，就算1天8小時每小時皆停滿，每車4人，也約220萬人，400萬人次「太澎風」。

觀旅局表示，統計數據是根據單位面積、接駁、停車位及現況、體感等統計，而且是以人次計算，約近400萬人次。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長陳美秀表示，今年新社花海花毯節以「動畫元素×花卉藝術×永續共創」為策展核心，將備受喜愛的飛天小女警經典元素與在地花卉巧妙融合，不僅有花卉藝術，更擴大整合「中台灣農業行銷展售會」，由中部8縣市共同展出，打造中台灣最大農產交流平台。

農業局指出，這屆農特產品展售區與博覽會合計展出超過150個攤位，23天累積銷售額突破7100萬元，主打的新社香菇、高麗菜；新社、東勢及石岡之柑橘、葡萄、柿子及梨山蜜蘋果與菇類加工品等，皆深受遊客青睞，既拓展小農收益，也穩定農產產銷，帶動在地產業經濟效果明顯。

觀旅局指出，這次花毯節共回收有效問卷逾2000份。初步統計結果顯示，活動吸引約7成外縣市及外國籍遊客到訪，其中6成受訪者表示曾參與過歷屆花毯節，顯示活動具高度回流魅力。此外，9成6的民眾認為辦理花毯節具有正面意義，並支持政府持續推動此項特色活動。

觀旅局表示，花毯節雖落幕，但新社地區仍有繽紛花卉可賞，目前白雪木正值盛開，薰衣草森林、沐心泉、桃李河畔等園區持續綻放花海；豐原公老坪的柑橘、茂谷正值豐收季，將延續到明年2月底，歡迎遊客持續造訪，感受中台灣四季的魅力。

