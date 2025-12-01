為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節假期釋出20.5萬座位 澎金馬機位12/9起開放訂位

    2025/12/01 11:51 記者蔡昀容／台北報導
    澎湖、金門、馬祖三離島管制航線春節訂票時間及開票期限。（民航局提供）

    澎湖、金門、馬祖三離島管制航線春節訂票時間及開票期限。（民航局提供）

    明年春節連假有9天，交通部民用航空局將前後各1天納入，規劃為期11天的航空疏運期。民航局表示，疏運期期間澎湖、金門、馬祖三離島管制航線（不含澎湖—金門／七美航線）將提供2462架次，計20萬5728個座位數，並自12月9日晚間6時起陸續開放訂位。

    明年春節假期自2月14日至2月22日有9天假期，民航局規劃2月13日至23日為航空疏運期，共計11天。澎湖、金門、馬祖管制航班分別於12月9、10、11日晚間6時至7時開放受理電話及網路訂位購票。

    民航局指出，各航空公司規劃加開班機及放大機型，增加運能，並統一納入訂位管制。澎湖航線1218架次，計9萬5326個座位數；金門航線1052架次，計9萬7160個座位數；馬祖航線192架次，計1萬3242個座位數。後續將視訂位狀況規劃第二波加班機。

    尖峰時段2月13日至18日台灣出發往離島方向、2月18日至2月23日離島出發回台灣方向機票，均加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制，退票期限規定為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位。

    民航局提醒，請旅客於統一訂位時間所訂的機位，應於訂位日起（含訂位當日）3日內完成開票。透過航空公司網站購買離島返本島機票可免除5%營業稅，歡迎多加利用。

