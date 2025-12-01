為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    青年行動改變社會 教育部表揚探尋「澎湖木蝦文化」團隊

    2025/12/01 12:08 記者林曉雲／台北報導
    「洋洋墨水工作室」探尋澎湖木蝦文化的知識與記憶，獲教育部青年署肯定。（教育部提供）

    「洋洋墨水工作室」探尋澎湖木蝦文化的知識與記憶，獲教育部青年署肯定。（教育部提供）

    鼓勵青年改變社會、改變世界，教育部推動「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，今年共有25組團隊脫穎而出，其中，「洋洋墨水工作室」以「離島之聲-自媒體產出培力計畫2.0」計畫探尋澎湖木蝦文化的知識與記憶，獲金獎殊榮肯定。

    其中，澎湖木蝦文化是指以手工製作的擬餌釣具，這項傳統技藝不僅是澎湖漁業的一部分，更代表著一種與海洋共存的智慧與生活方式，木蝦的製作過程包含挑選海廢木頭、雕刻成魚蝦外型、彩繪裝飾等步驟，漁民透過這項技藝在不出海的閒暇時間，模擬出能誘捕魚蝦的工具，這項技藝在現代科技漁法的衝擊下逐漸式微，但近年來受到重視，成為一種傳統文化傳承的項目。

    教育部青年署科長黃雅玉說明，金獎得主包括Changemaker組「Sepayuan∞more青年小組」、「洋洋墨水工作室」、「野牡丹 qaculju」，Actor組金獎為「苑裡孩子王」、「南澳漫步地景製圖小隊」、「暖行者」。

    黃雅玉表示，「Sepayuan∞more青年小組」以「行．灣式生活」計畫讓排灣部落成為共學教室；「野牡丹 qaculju」以「部落交會・世界相連：安藤 × 高士」計畫牽起青年與部落的連結。

    此外，Actor組金獎團隊「苑裡孩子王」以「孩在玩」計畫實踐孩童的遊戲場與公共空間；「南澳漫步地景製圖小隊」以「南澳地景故事地圖。共創共走」計畫採集地景裡人與土地的故事；「暖行者」團隊以「暖暖源遠_暖步圖」計畫規劃步道完善長者健康體驗。

    教育部青年署日昨舉辦「青年居久屋」成果展，匯聚全國超過百組青年團隊設攤展出，讓民眾認識青年深耕地方的成果與故事。黃雅玉表示，明（2026）年1至3月開始新一期徵件，歡迎青年朋友持續關注和參與。

    「青年社區參與行動2.0 Changemaker暨青聚點計畫」日昨舉行成果展「青年居久屋」。（教育部提供）

    「青年社區參與行動2.0 Changemaker暨青聚點計畫」日昨舉行成果展「青年居久屋」。（教育部提供）

    熱門推播