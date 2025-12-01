培育海洋公民科學家 新北攜手台灣海洋大學開課

新北市教育局宣布與國立海洋大學合作，啟動「海洋公民科學家」培育計畫。（記者賴筱桐攝）

台灣四面環海，海洋永續與生活密不可分。新北市教育局今天召開記者會，宣布與國立台灣海洋大學合作啟動「海洋公民科學家」培育計畫，以「海洋、探索、綠能與永續」為核心，推出一系列跨領域實作課程，將於明年4至6月開課，3月起在「高中與大學共創學習媒合平台」開放報名。

教育局長張明文表示，本次課程以「海洋、探索、綠能與永續」為核心，規劃造船與結構力學、海洋生物奈米科技、航海模擬實作及海洋塑膠微粒探索等多元主題。其中與國科會合作的「海洋塑膠微粒探索」課程，由海洋大學海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯帶領學生前往北海岸，透過觀察、取樣與分析，調查海洋塑膠微粒的分布，了解微小碎片如何影響海洋生態環境與人類生活，啟發海洋保護意識。

海洋大學副校長李明安指出，海大2024年與全台6縣市共30所高中職攜手推動「藍海拾貝」計畫，媒合大學教授指導高中生進行專題實作。本次與新北市合作，將海洋學術能量帶入高中教育，強化高中與大學的雙向鏈結，幫助學生累積科學探究力、學習歷程與國際海洋視野。

「海洋公民科學家」培育計畫成員、海洋大學博士生王嘉萍表示，科普基地以北海岸5所高中為核心，包含雙溪、暖暖、金山、竹圍和淡江高中，分別前往福隆海水浴場、大武崙白沙灘、中角灣沙灘、八里北堤沙灘、沙崙海灘實地探勘採樣，使用肉眼和顯微鏡觀察帶回的沙礫，篩選出2至5毫米的顆粒，從中分析塑膠物質，並做成紀錄表。

雙溪高中教務主任鄭裕德說，校定課程有一門「環境議題探究」，聚焦氣候變遷、國際對策、台灣政策法規，透過實作帶領學生了解海洋永續及環境保護的重要性。

「海洋塑膠微粒探索課程」由老師帶領學生實地到沙灘探勘採樣。（教育局提供）

國立海洋大學與新北市教育局合作推動「海洋公民科學家」計畫，其中與國科會合作，調查海洋塑膠微粒分布。（記者賴筱桐攝）

雙溪高中學生針對沙灘帶回的沙礫進行分析。（教育局提供）

