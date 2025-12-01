台鐵元旦假期車票賣出4.6萬張 自強號還有空位

台鐵公司於12月1日零時起，開放2026年元旦假期訂票。（記者吳亮儀攝）

台鐵公司於今（2025年12月1日）日零時起，開放2026年元旦假期（2025年12月31日至2026年1月5日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票。截至今天上午9時止，總計完成2萬9560筆、4萬6374張訂票。

台鐵公司表示，截至今日上午9時，東部幹線方面，台北往花蓮、台東方向，12月31日至1月1日，除台北－台東12月31日上午7時至下午3時尚餘零星座位外，其餘各時段自強號仍有餘位；台東、花蓮往台北方向，1月4日各時段自強號仍有餘位。

西部幹線方面，台北往高雄方向，12月31日至1月1日各時段自強號仍有餘位；高雄往台北方向，1月4日各時段自強號仍有餘位。

南迴線方面，高雄往台東方向，12月31日至1月1日各時段自強號仍有餘位；台東往高雄方向，1月4日各時段自強號仍有餘位。

台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，請於2天內（含訂票當日）至各售票車站、郵局及便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於12月3日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵訂票網頁剩餘座位查詢功能。

