嘉縣各公所首創 太保市普發3000元啟動線上匯款申請

太保市公所啟動災後振興金線上申請。（太保市公所提供）

嘉義縣受丹娜絲颱風重創，11月25日太保市民代表會完成「災後振興金」預算三讀，將普發3000元，太保市公所今（1日）起至6日進行線上匯款申請程序，是嘉義縣第一個開放振興金線上匯款的公所，公所在12月31日前完成撥款至線上申請者帳戶，象徵市政服務朝向「科技太保」願景邁進。

市長鄭淑分表示，振興金發放對象為今年7月31日前設籍且11月30日前仍在籍的太保市民，以及今年7月31日前出生新生兒，且出生登記設籍於太保市者；公所首次推出線上匯款機制，讓市民能用手機、電腦完成申請，流程簡單、操作容易，鼓勵市民踴躍使用。

鄭淑分說，公所持續推動智慧化市政，從行政流程、民政服務到災後復原系統，朝向數位化、系統化方向前進；為照顧不熟悉線上操作的民眾，公所同步提供「線上匯款協助服務」，今起至6日、上午9點至12點、下午1點至4點，於公所一樓大廳由專人協助完成申請，申請者請攜帶手機、身分證、印章、戶籍資料與存摺等文件；若為非農會帳戶，銀行將酌收30元手續費；若為同戶代領，須準備委託人身分證及印章。

鄭淑分說，公所不會以簡訊或電子郵件主動發送，也不會要求民眾操作ATM、網銀，或提供帳號密碼，如遇可疑連結或陌生來電，務必提高警覺，避免受騙，有申請疑問可洽太保市公所05-3711106分機151、152、153、154、156、157、171，將有專人協助。

太保市長鄭淑分請民眾小心詐騙。（太保市公所提供）

申請線上匯款說明。（太保市公所提供）

