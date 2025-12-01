今早北台下雨打冬雷 專家曝原因竟與天琴颱風有關

位於南海的天琴颱風，外圍的中層水氣帶來到台灣附近，引發的降雨比先前的預期要來得明顯。（圖擷自吳聖宇臉書）

今（1日）晨北台灣有雨，還有民眾聽到雷聲，專家分析，水氣的來源是位於南海的天琴颱風，明（2日）水氣持續影響，配合東北季風增強，迎風面的仍持續會有短暫陣雨機會，各地雲量仍然偏多。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，位於南海只剩空殼的天琴颱風，雖然它已經很弱，但外圍的中層水氣順著太平洋高壓邊緣北飄，先到華南沿海再順著西風帶來到台灣附近，引發的降雨比先前的預期要來得明顯，甚至在今天清晨到上午之間東北角有零星的閃電訊號。

目前在台灣東方海面逐漸有低層的低壓環流建立，預期不太會有更明顯的發展，未來將會緩慢向東移動，受到這個低壓的影響，今台灣附近的大氣狀態比較不穩定，中北部、東北部、東部有短暫陣雨機會，各地雲量都偏多。明下半天到晚間東北季風逐漸南下，來自天琴颱風外圍的水氣仍在北飄，配合東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區，以及中南部山區仍都還是持續會有短暫陣雨機會，各地雲量仍然偏多。

週三（03日）有較乾的空氣移入，迎風面地區的降雨才會有逐漸減少下來的機會，週四、週五（04-05日）隨著槽後西北風陸續帶來較乾的空氣，加上天琴颱風消散，水氣來源消失，台灣附近將會轉為比較正常的東北季風型天氣，迎風面地區雲量較多，有局部小雨或飄雨，其他地方則逐漸會看到陽光，恢復多雲到晴天氣。

週末（06-07日）空氣會更乾，東北季風也減弱，預期各地又會是適合出遊的好天氣。再來到下週仍是陸續會有東北季風要南下，同時在菲律賓東方（圖的右下角）可能又會有熱帶擾動往菲律賓、南海發展，因此到下週將要再注意會不會又有類似水氣北飄帶來各地雲量增多、有點下雨的情況。

溫度方面，週三將明顯感覺到變冷，苗栗以北到宜蘭白天高溫可能不到20度，中部及花東地區高溫21-23度，南部地區23-26度。週三晚間到週四清晨會降到溫度低點，中北部、東北部都市地區低溫15-17度，空曠地區可能會降到13-15度左右，台北市預報的露點溫度大約會降到9度上下。

週四白天各地溫度跟週三差不多，甚至有些地方的高溫還會比週三再低一點，夜晚到週五清晨仍要注意低溫，尤其中北部、東北部空曠地區，仍可能會出現13-15度的低溫，如果隨著雲量減少而有輻射冷卻作用配合，局部地區的溫度還有可能會更低。

週五白天開始各地高溫略有回升，苗栗以北到宜蘭高溫可望回到20度以上，花東高溫22-24度，中南部高溫則是在24-27度間，夜晚到週六清晨在中北部、東北部空曠地區要持續注意輻射冷卻低溫的現象，預估有機會降到13度上下。週末期間（06-07日）各地白天高溫會再回升，北部、東半部高溫有機會回升到25度以上，中南部則是會來到27-28度或以上，相對溫暖，不過夜晚清晨在各地空曠地區要注意輻射冷卻低溫的現象，部分地區仍可能降到15度以下，日夜溫差又會變得比較明顯起來，要特別注意。

