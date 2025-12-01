為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    結合在地意象 鹽水區特色公園打造全齡友善遊戲場

    2025/12/01 10:56 記者王涵平／台南報導
    鹽水區特色公園今日啟用，為台南市長黃偉哲任內完成的第73座特色遊戲場，此外，公園設計結合「滯洪、生態、休憩」三大功能。（記者王涵平翻攝）

    鹽水區特色公園今日啟用，為台南市長黃偉哲任內完成的第73座特色遊戲場，此外，公園設計結合「滯洪、生態、休憩」三大功能。（記者王涵平翻攝）

    鹽水區特色公園今日啟用，為台南市長黃偉哲任內完成的第73座特色遊戲場，此外，公園設計結合「滯洪、生態、休憩」三大功能，強調自然材質及多孔隙設計，採取生態友善措施，黃偉哲表示，將持續催生因地制宜符合民意的特色公園。

    南市工務局表示，鹽水特色公園約2.5公頃，特色遊戲場面積約0.6公頃，透過周邊動線與綠色環境規劃，以遊戲場置入結合鹽水當地特色，如月兔與綠色基盤規劃、結合周邊自行車道串連溪北三大糖廠，如烏樹林糖廠、新營糖廠及鐵道地景公園等景點，鼓勵低碳運具與地方微旅行，強化大新營地區的綠色交通網絡，打造全齡友善、在地特色與永續價值的公共場域，獲得2025第四屆亞太暨台灣永續行動獎肯定。

    今日啟用典禮由黃偉哲與地方各界人士參與，黃偉哲指出，鹽水區特色公園展現政府治理、民眾參與與永續城市建設的夥伴關係，以冒險刺激五官體感互動為主要空間分區構想，並以自然大地為輔，結合地方鹽水月兔等意象為象徵，規劃出月之森林擺盪區、月之丘自然探險區，有探險、滑軌、磨石溜滑梯等設施，還有3座超高溜滑梯的月之高塔冒險區，滿足兒童充分活動與探索的好奇心。

    鹽水區特色公園今日啟用，為台南市長黃偉哲任內完成的第73座特色遊戲場，此外，公園設計結合「滯洪、生態、休憩」三大功能。（記者王涵平攝）

    鹽水區特色公園今日啟用，為台南市長黃偉哲任內完成的第73座特色遊戲場，此外，公園設計結合「滯洪、生態、休憩」三大功能。（記者王涵平攝）

