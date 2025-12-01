拚淡季觀光 莒光鄉發觀光客500元消費券

位於國之北疆的莒光鄉拚觀光，推出冬季消費券兌換活動。圖為莒光鄉東莒島上的東莒燈塔（舊稱東犬燈塔）。（資料照，交通部航港局北航中心提供）

冬季是馬祖旅遊淡季，位於國之北疆的莒光鄉拚觀光，2025莒光海洋觀光年冬季消費券兌換活動開跑，自即日起至2026年2月28日止，非連江縣民到莒光鄉住宿一夜，即可兌換500元消費券，歡迎民眾安排馬祖行程，來趟冬遊莒光拿好康之旅。

連江縣莒光鄉長陳樂禮表示，凡非設籍連江縣的遊客，持當天南竿開往東莒或西莒的船票票根以及身分證，於每日15時30分至17時30分，西莒至鄉公所，東莒至村辦公處領取面額500元的消費券。這些消費券可在莒光鄉的特約商店等同現金使用（不可找零或兌換現金，每人限領1次），兌換範圍涵蓋各種商店和服務，讓旅客在旅途中能夠輕鬆消費。

此外，與國家地理雜誌合作的漫遊莒光拍照上傳參加抽獎活動，仍持續進行中，實用的背包及漁夫帽，等著大家來領取。歡迎民眾一起來感受莒光在地生活的慢文化及海島的獨特魅力。

東北季風起，讓馬祖觀光陷入淡季，莒光鄉光所即日起推出觀光客登島住一晚，免費送500元消費券抵用。（圖為莒光鄉公所提供）

