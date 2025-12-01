為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    拚淡季觀光 莒光鄉發觀光客500元消費券

    2025/12/01 10:56 記者俞肇福／綜合報導
    位於國之北疆的莒光鄉拚觀光，推出冬季消費券兌換活動。圖為莒光鄉東莒島上的東莒燈塔（舊稱東犬燈塔）。（資料照，交通部航港局北航中心提供）

    位於國之北疆的莒光鄉拚觀光，推出冬季消費券兌換活動。圖為莒光鄉東莒島上的東莒燈塔（舊稱東犬燈塔）。（資料照，交通部航港局北航中心提供）

    冬季是馬祖旅遊淡季，位於國之北疆的莒光鄉拚觀光，2025莒光海洋觀光年冬季消費券兌換活動開跑，自即日起至2026年2月28日止，非連江縣民到莒光鄉住宿一夜，即可兌換500元消費券，歡迎民眾安排馬祖行程，來趟冬遊莒光拿好康之旅。

    連江縣莒光鄉長陳樂禮表示，凡非設籍連江縣的遊客，持當天南竿開往東莒或西莒的船票票根以及身分證，於每日15時30分至17時30分，西莒至鄉公所，東莒至村辦公處領取面額500元的消費券。這些消費券可在莒光鄉的特約商店等同現金使用（不可找零或兌換現金，每人限領1次），兌換範圍涵蓋各種商店和服務，讓旅客在旅途中能夠輕鬆消費。

    此外，與國家地理雜誌合作的漫遊莒光拍照上傳參加抽獎活動，仍持續進行中，實用的背包及漁夫帽，等著大家來領取。歡迎民眾一起來感受莒光在地生活的慢文化及海島的獨特魅力。

    東北季風起，讓馬祖觀光陷入淡季，莒光鄉光所即日起推出觀光客登島住一晚，免費送500元消費券抵用。（圖為莒光鄉公所提供）

    東北季風起，讓馬祖觀光陷入淡季，莒光鄉光所即日起推出觀光客登島住一晚，免費送500元消費券抵用。（圖為莒光鄉公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播