    首頁 > 生活

    不是詐騙！中古車商接獲「捐車」電話 背後有洋蔥

    2025/12/01 10:12 記者劉曉欣／彰化報導
    中古車商陳永聰近日又接到捐車電話，原來是台中服務業二代年輕老闆要換車，想要捐車給他做公益。（陳永聰提供）

    中古車商陳永聰近日又接到捐車電話，原來是台中服務業二代年輕老闆要換車，想要捐車給他做公益。（陳永聰提供）

    又來了？彰化縣順興中古汽車老闆陳永聰，去年7月接到陌生人打電話說要送中古車給他，近日又接到電話說要捐車，原來對方是個年輕老闆，長期關注他多年來投入公益的點點滴滴，覺得很感動，如今要換車，決定把舊車直接捐出來！

    陳永聰說，這位年輕的二代老闆在台中從事服務業，一打電話來說就捐中古車，當下他以為是詐騙，但對方馬上跟他約時間見面，把車子、證件都帶過來。對方強調因為要換車，舊車用不到，因為常常看到臉書，發現聰哥常常做公益，不只義賣蛋黃酥或是寫書法募款來捐給社福團體，也透過十方行善團的眾人愛心，直接捐助急難救助，決定把舊車捐給他，可以去幫助其他人。

    陳永聰表示，在雙方討論後，決定由他把中古車以20萬元買下來，這筆錢捐給十方功德行善團，讓善款去做更多的愛心，而捐款收據部分，對方也以阿公、阿嬤的名義捐出，以表達對阿公阿嬤的感謝。

    這已經是陳永聰第二次收到捐車，上回是去年7月，這是來自南投的一位老董事長打算送給他11年車齡、9成新的5000CC座車，最後他用20萬元買下來，其中10萬元捐贈彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會，另外10萬元則是捐贈給彰化縣私立基督教喜樂保育院，這部贈車如今也成為他的代步車。

    陳永聰去年收到南投老董事長要送中古車給他，方便他奔波做公益，最後他用20萬元買下再把錢捐給社福機構。（陳永聰提供）

    陳永聰去年收到南投老董事長要送中古車給他，方便他奔波做公益，最後他用20萬元買下再把錢捐給社福機構。（陳永聰提供）

    圖
    圖
