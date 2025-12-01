為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    傳統椪餅結合酪梨 潘富源父子用糕餅行銷大內農產

    2025/12/01 10:06 記者劉婉君／台南報導
    大內糕餅業者潘富源與潘泰乾父子，攜手將在地生產的農產開發為糕餅，行銷出去。（記者劉婉君攝）

    大內糕餅業者潘富源與潘泰乾父子，攜手將在地生產的農產開發為糕餅，行銷出去。（記者劉婉君攝）

    台南市大內區糕餅業者潘富源製作糕餅已近50年，婚後成為大內女婿，他開始將手藝與大內的酪梨等水果結合，開發出各種水果酥，還有酪梨口味的椪餅，希望讓更多人吃到大內優質的農產。

    台南府城有許多知名的傳統糕餅老店，本身為高雄旗山人的潘富源，國中畢業後就到台南糕餅店當學徒，他說，當時除了到加工區上班，想要生活就必須學工夫，因為每個人都需要吃，因此選擇投入糕餅業。搬到太太的故鄉大內之後，發覺大內的酪梨雖然有名，卻沒有相關的加工品，因此開始酪梨酥的研究。

    潘富源說，酪梨加熱之後會變苦，為了找出最適合的品種、成熟度和比例，花了3年的時間，試過數百斤的酪梨，才終於克服，之後又陸續以大內在地生產的柳丁、木瓜、芒果等，製作各式各樣的糕餅，行銷大內的農產，也成為店內的特色。

    酪梨口味的椪餅也是受到許多民眾喜愛的產品，傳統椪餅的作法是潘富源在府城糕餅老店當師傅時學習的，加上自行研發的口味後改良而成。

    潘富源的31歲的兒子潘泰乾也跟著父親一起投入，父子兩人一起成為大內「糕」手，攜手將大內在地生產的鮮果製成糕餅，推廣在地美味。

