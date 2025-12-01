把握時間 澎湖蚵農趁明天東北季風前出海放苗

澎湖養殖業者趁東北季風空檔，整理蚵籠出海放苗。（記者劉禹慶攝）

今年東北季風加颱風共伴效應，多次讓離島藍色公路中斷，形同「封島」，好不容易太陽露臉，澎湖牡蠣養殖業趁著明（2）日東北季風再起前風浪轉小，趕忙將整籠蚵苗拆解

分成一串串蚵苗搶著出海進行放苗作業，期待經過大海之母8個月的孕育後，才能夠豐收。

請繼續往下閱讀...

由於澎湖的蚵苗都是由台灣嘉義或雲林進口，根據統計，去年澎湖蚵苗放養57萬條、產量約1150公噸、產值約4億元。牡蠣在澎湖養殖業占有重要的比例，近年來投入牡蠣海田養殖業者愈來愈多。

西嶼竹灣擁有得天獨厚的自然環境，其海域寬廣、風平浪靜、水深適中，水流暢通，是天然的養殖良港。竹灣的牡蠣養殖歷史悠久，最早可追溯至清光緒7年（1881年）。多年來竹灣漁民不斷改良養殖技術，從早期的港灣內養殖，發展到現今的海上箱網養殖，克服了扁蟲肆虐等挑戰。

業者表示，其實蚵仔養殖過程無須投餌，完全仰賴大海的恩賜，約8個月即可收成，近日好不容易東北季風威力減弱，蚵農趁這幾天好天氣，開始出海綁蚵苗，將一串串蚵苗投放進入大海。

牡蠣養殖除了看天吃飯外，蟲害也是潛在威脅，由於今年蚵苗附著率偏高，傳出威脅收成的警訊，一粒蚵殼上呈現密密麻麻的蚵苗，附著密度過高，會造成牡蠣成長空間過小而長不大，最終會影響到牡蠣品質及收成。

澎湖放養蚵苗，歷經8個月成長期才能收成。（記者劉禹慶攝）

