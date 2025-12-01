高雄前鎮媽祖港橋改建進入最後階段 9日至12日夜間全面封橋施工

前鎮媽祖港橋施工現況。（工務局提供）

歷經3年半施工期，橫跨前鎮、鳳山區的交通要道「前鎮媽祖港橋改建工程」進入最後階段 ，將於9日至12日進行夜間全面封橋施工，預計今年底前，全線完工通車。

工務局指出，媽祖港橋改建後的橋梁全長59公尺、橋寬拓增至25公尺，採鋼構梁型式，未來往前鎮將提供3車道、往鳳山方向2車道及安全人行道，大幅提升通行效率。

請繼續往下閱讀...

工務局新工處今（1）日表示，將於12月9日（星期二）至12日（星期五）晚間9時至隔日凌晨6時，進行橋面AC鋪設及標線繪設作業，施工期間將全面封閉媽祖港橋，呼籲用路人提前改道。

由於媽祖港橋是前鎮區與鳳山區往來的重要交通要道，平日車流量龐大，工程原則採「半半封閉」方式施工，以維持橋面通行。新工處說，下游側橋梁已於今年7月19日開放通車，目前進行橋梁全面鋪設及標線作業，為降低交通影響，施工時段選擇夜間車流量最少時段進行全面封橋。施工期間，民眾可改道三誠路及海邦橋，以節省行車時間。

前鎮媽祖港橋的改建工程於2022年5月開始動工，去年7月底下游側開放通車後，已陸續完成上游側捷運黃線地質改良、鋼梁吊裝及橋面版施作等，預計今年底前全線完工通車。

前鎮馬祖港橋交通改道指引圖。（工務局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法