    首頁 > 生活

    新北5千萬專案 為施工障礙未納戶完成污水接管

    2025/12/01 10:03 記者黃政嘉／新北報導
    施工人員將住戶生活污水接入污水管線。（新北市水利局提供）

    施工人員將住戶生活污水接入污水管線。（新北市水利局提供）

    新北市水利局為解決長年困擾市民的污水接管問題，針對過去因遭遇施工障礙無法接管的民眾，已於今年10月28日成功決標「2025～2028年度新北市污水下水道系統未納戶接管工程（開口契約）第1標」，將針對過去因情事變更或現地條件改善而可施工的家戶進行接管，預計明年底完工，工程經費為5000萬元，全數由市府自籌款項支應。

    水利局長宋德仁表示，此工程主要接管對象，皆是過去推動污水工程時遭遇重重難關的用戶，包含後巷空間狹小、地下管線密佈無路徑可埋、施工受私人土地限制，以及建物形態特殊等複雜問題，這也是此項經歷6次公開招標工程，數次調整預算，克服營建物價飛漲及缺工等嚴峻挑戰，最終才得以順利決標的原因，堪稱「最難污水工程」，決標後將透過重啟調查、變更施工路徑、調整工法等方式突破，打通地下障礙。

    宋德仁指出，自2015年啟動針對障礙戶的專案接管至今，經過多年努力，已讓5萬6819戶的生活環境「重見光明」。近年來未接管住戶紛紛透過民意代表、人民陳情及未納戶專線等方式，表達希望盡速接管，目前已登錄待辦的未納戶仍有93案，概估約1萬500戶，水利局將持續辦理現勘，與住戶溝通，尋找可行施工路徑，排除障礙完成污水接管。

    水利局表示，接管完成後，民眾將立即享有乾淨寬廣的後巷空間，並可停止使用傳統化糞池及污水處理設施，告別定期抽水肥的困擾，若民眾有污水接管相關疑問，皆可撥打免付費污水未納戶專線0800-017-580洽詢。

    施工團隊與民眾會勘，確認污水管線施工及障礙排除方式。（新北市水利局提供）

    施工團隊與民眾會勘，確認污水管線施工及障礙排除方式。（新北市水利局提供）

    接管完成後的後巷變得乾淨寬敞，可供住戶行走。（新北市水利局提供）

    接管完成後的後巷變得乾淨寬敞，可供住戶行走。（新北市水利局提供）

