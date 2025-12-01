明起東北季風增強最冷時段曝 北台低溫下探12度

今水氣偏多，台中以北及宜蘭為多雲時陰有短暫陣雨天氣，雲林以南為多雲時晴天氣。（資料照）

今（12月1日）水氣偏多，台中以北及宜蘭為多雲時陰有短暫陣雨天氣，雲林以南為多雲時晴天氣；明（2日）起東北季風逐漸增強，週三（3日）各地氣溫再下滑，北部、東北部感受濕冷，北部空曠處及近山區低溫下探12-14度。

天氣風險公司分析師薛皓天指出，今整體水氣、雲量偏多，台中以北及宜蘭為多雲時陰有短暫陣雨天氣，花東及各地山區為陰時多雲天氣，局部也有零星雨，雲林以南為多雲時晴天氣。南部地區高溫仍可接近30度，感受偏熱，北部地區高溫約25度且下雨整體感受濕冷，南北氣溫天氣落差大。

明東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，北部及西部沿海風勢提升，要注意偶有較大陣風。水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。

週三受東北季風影響，水氣再增多，苗栗以北及東半部為陰陣雨天氣，台中以南為持晴到多雲天氣，各地氣溫再下滑，北部、東北部感受濕冷，高溫約20度，台中以南至屏東高溫約22-26度，越往南氣溫越暖。

預估週三晚間至週四（4日）上午是本波東北季風最強時段，氣溫也最低，標準值台北測站可落在15、16度左右，北部空曠處及近山區仍有12-14度低溫。西半部受輻射冷卻影響，日夜溫差有10度左右，夜晚清晨低溫約11-13度。

東北季風影響預估持續至週五（5日），週五高壓漸出海減弱，氣溫將逐步回升。週末兩天轉高壓迴流偏東風環境，迎風面東北部及東半部局部仍有短暫陣雨，大台北地區轉多雲時晴天氣，西半部為持晴到多雲天氣，各地氣溫皆回升。

下週一另一波東北季風增強，水氣增多，屆時中北部及東半部又再轉陰陣雨天氣，中南部天氣一樣維持不變。

除天氣變化外，另外明日東北季風增強，預期週三會有一波境外污染移入，中南部地區因位於下風處風力相對較弱，擴散稍差，導致空氣品質不佳，外出活動要多加注意各人防護。

