高雄韓流再來襲 本週末AAA頒獎續推商圈夜市券

繼兩大韓國大勢女團BLACKPINK、TWICE，相繼於10月、11月高雄開唱，本週末（6日）韓國指標性娛樂盛典「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」典禮，首次移師台灣舉辦，再次炒熱高雄世運主場館，高市府配合大型音樂活動，續推面額50元的商圈夜市優惠券。

AAA頒獎典禮適逢10週年，此次將集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等共22組華麗卡司；隔日（7日）還有「ACON音樂節」，由女團i-dle台灣成員舒華擔任主持人，連續兩天在高雄有盛大的K-pop活動。

為歡迎歌迷，高市府續推面額50元的商圈夜市優惠券，粉絲憑演唱會門票到指定5處捷運站:左營、巨蛋、美麗島、三多商圈及高雄車站，即可馬上兌換，前往高雄40多處商圈夜市、400多家的特色店家消費使用。

高市經發局長廖泰翔表示，2025年演唱會經濟在高雄發酵到最後一個月，國際級天團和大咖歌手接力開唱，市府延續兌換商圈夜市優惠券，讓樂迷吃遍在地美食小吃，包含早午餐、咖啡廳、火鍋、燒肉、餐酒館等各種店家通通都有。

「墨凡商場」專員應小姐表示，為迎接本週末韓國娛樂盛典，旗下三大據點美麗島商場、高雄駅一番街、参DUO商場大力響應，店家紛紛加入商圈夜市優惠券合作行列；「溫肚」店長Ken也分享，加入商圈夜市優惠券活動後，帶來的熱度超乎想像。

經發局提醒，粉絲若持有先前蘇打綠、孫燕姿、Energy、超犀利趴14、BLACKPINK、郭富城、TWICE及伍佰等演唱會門票，且尚未換取商圈夜市優惠券，也可以順道前往兌換，使用期限至明年2月28日。

