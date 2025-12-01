為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    林口老黃狗前腳潰爛獲救 多語老師認養陪伴晚年「這份安定很珍貴」

    2025/12/01 09:03 記者羅國嘉／新北報導
    大黃弟已恢復健康。（動保處提供）

    大黃弟已恢復健康。（動保處提供）

    新北市動物保護防疫處日前接獲通報，林口區一隻流浪多年的長毛黃狗前腳嚴重潰爛，深可見骨，疑似因長期覓食奔走而疼痛難耐。救援人員趕抵現場後，立即將牠送往五股動物之家，由獸醫師進行清創、包紮、投藥及X光檢查，所幸傷勢未波及骨頭。經多日治療與營養補充，黃狗的傷口逐漸癒合，精神與食慾明顯改善，原先因警戒而退縮的行為也慢慢放鬆，開始願意親近人。

    動保處指出，在康復期間，住在林口竹林寺附近的一位老師主動表示願意收養這隻被取名為「大黃弟」的老狗，並多次前往動物之家探視、為牠打氣。老師早年旅居海外，在多國從事教學，能說五種語言，近年返台持續投身教育。她表示，自己從大黃弟年輕時就在社區見過牠，「牠一直很安靜、從不打擾人，看著牠變老、受傷又被救回，真的很感動。」她感慨多年在外奔走更能體會安定的重要，希望能陪伴牠在熟悉的地方安心度過晚年，「這份陪伴對我來說也很珍貴。」

    動保處說，人與動物之間的互動自然且珍貴，市府持續推動各項救援、醫療與照護措施，打造友善動物城市。也提醒民眾，若發現動物需要協助，可撥打1959動保專線，由專業人員即時處理。目前新北市8所動物之家均有許多可愛、親人的動物待家認養，民眾可至官方認養網站挑選適合犬貓，成為牠們的終身陪伴者。

    康復後在新家休息。（動保處提供）

    康復後在新家休息。（動保處提供）

    大黃弟剛被救援時。（動保處提供）

    大黃弟剛被救援時。（動保處提供）

