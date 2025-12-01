為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    板小機車接送區遭汽車亂入險釀車禍 家長怨求助護童警沒反應

    2025/12/01 09:14 記者吳仁捷／新北報導
    新北市板橋國小機車接送區今天上午尖峰時段驚傳遭汽車亂入，影響送小孩的機車族通行安全，民眾求助護童警取締卻沒有反應，家長只好自力救濟。（記者吳仁捷攝）

    新北市板橋國小機車接送區今天上午尖峰時段驚傳遭汽車亂入，影響送小孩的機車族通行安全，民眾求助護童警取締卻沒有反應，家長只好自力救濟。（記者吳仁捷攝）

    新北市家長爆料，今天上午一早送家中學童到板橋國小上學，但家長騎機車抵達機車接送區時，發現一輛也是送學童上學的汽車亂入，多輛接送機車險些撞上，其中家長向在另一側汽車停等區護童的警員揮手求助，警員並無反應，家長向校方反映，告知需警方舉發，還是家長自行告知違停者才驅離，質疑護童只做一半。

    這名家長投訴，平常到板小後門接送家中學童，大批機車就停在學童進入校園的走道上，亂象頻仍，也未見護童警員維持，家長也只能接受亂中有序的接送情形，但今天直擊一輛轎車直接停在機車停等區，騎機車接送的家長們都傻眼，鳴按喇叭提醒，但車主及家人只顧著送自家學童下車上學，沒想到違停且影響他人送小孩上學的動線。

    家長質疑，警方每天上、下學尖峰時段，都編排護童勤務，但護童警員及督勤的組長等幹部，都只是應付了事，完全沒注意通學巷周遭安全，讓護童流於形式；新北市體育會理事長周韋翰說，上週已接獲家長反映，板小通學巷淪為賽車道，未見警方開罰，今天又傳出汽車亂入機車接送區，警員仍未警覺，替廣大家長們呼籲，要求警方上緊發條。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播