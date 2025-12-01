板小機車接送區遭汽車亂入險釀車禍 家長怨求助護童警沒反應

新北市板橋國小機車接送區今天上午尖峰時段驚傳遭汽車亂入，影響送小孩的機車族通行安全，民眾求助護童警取締卻沒有反應，家長只好自力救濟。（記者吳仁捷攝）

新北市家長爆料，今天上午一早送家中學童到板橋國小上學，但家長騎機車抵達機車接送區時，發現一輛也是送學童上學的汽車亂入，多輛接送機車險些撞上，其中家長向在另一側汽車停等區護童的警員揮手求助，警員並無反應，家長向校方反映，告知需警方舉發，還是家長自行告知違停者才驅離，質疑護童只做一半。

這名家長投訴，平常到板小後門接送家中學童，大批機車就停在學童進入校園的走道上，亂象頻仍，也未見護童警員維持，家長也只能接受亂中有序的接送情形，但今天直擊一輛轎車直接停在機車停等區，騎機車接送的家長們都傻眼，鳴按喇叭提醒，但車主及家人只顧著送自家學童下車上學，沒想到違停且影響他人送小孩上學的動線。

請繼續往下閱讀...

家長質疑，警方每天上、下學尖峰時段，都編排護童勤務，但護童警員及督勤的組長等幹部，都只是應付了事，完全沒注意通學巷周遭安全，讓護童流於形式；新北市體育會理事長周韋翰說，上週已接獲家長反映，板小通學巷淪為賽車道，未見警方開罰，今天又傳出汽車亂入機車接送區，警員仍未警覺，替廣大家長們呼籲，要求警方上緊發條。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法