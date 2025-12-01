為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全國最大米鄉開趴 大埤稻草酸菜季12/6、7邀你來狂歡

    2025/12/01 08:46 記者黃淑莉／雲林報導
    大埤鄉稻草酸菜節亮點之一稻草迷宮。（記者黃淑莉攝）

    大埤鄉是全國鄉鎮368個鄉鎮市區中水稻種植面積最多，名副其實的米鄉，二期稻作已全數收割，雲林縣府與大埤鄉公所舉辦稻草酸菜季，邀請全國民眾12月6日、7日來大埤玩稻草、吃酸菜。

    大埤鄉一、二期稻作面積達5200公頃，面積及產量高居全國各鄉鎮之冠，二期稻收成後裡作芥菜約1500公頃，供應全台八成酸菜原料，既是全國米倉，也有「酸菜故鄉」美稱。

    大埤鄉長林森寳指出，稻草酸菜節是鄉內重要活動，有稻草裝置藝術、稻草迷宮、草編DIY，還有酸菜醃製體驗、美食市集等，透過活動讓大家認識大埤，並把在地農產、特色推廣出去。

    雲林縣鄉長張麗善表示，活動地點在三結村國道雲林系統交流道高架橋下方，原為閒置空間，這幾年在農村水保署南投分署、縣府及公所合力，陸續增設遊憩設施成為「大埤輪動場」，所以今年稻草迷宮升級2.0版本，迷宮難度與藝術性提高，配合輪動場設施增加水彈槍戰、RC飄移賽車。

    大埤三結社區理事長黃迺勛說，三結社區致力傳承草編藝術，讓稻草農業廢棄物再利用，每年稻草酸菜季都會以新一年的生肖製作大型草編裝置藝術，為迎接明年馬年，特別竹製作「洛克馬」（台語碌硞馬）及金馬躍騰，另外還有以稻米及酸菜發想的稻稻仔、菜菜仔，歡迎大家一起來拍照。

    社區長輩把酸菜桶當鼓熱情演出。（記者黃淑莉攝）

    稻草編裝置藝術。（記者黃淑莉攝）

    大埤稻草酸菜節邀請大家來「稻」熱鬧。（記者黃淑莉攝）

