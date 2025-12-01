為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    協助企業降低創新研發門檻 竹縣將召開「政府資源介紹說明會」

    2025/12/01 08:48 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣政府將召開的「政府計畫資源說明會」，限額提供企業一對一的諮詢。（取自竹縣府官網）

    新竹縣政府想要提升在地企業創新研發能力，也持續推動產業升級與高值化發展，將在12月15日首度辦理「政府資源介紹說明會」，邀請經濟部相關計畫單位到場介紹各專案計畫，還提供5個名額給業者預約1對1諮詢的機會，即日起開放設籍在新竹縣內的企業報名。

    縣府產業發展處長陳偉志說，前述說明會是想要協助企業鏈結中央研發補助計畫及輔導資源，透過串連中央和縣府的資源，幫忙業界降低創新研發的門檻與成本，進而提升國內外市場的競爭力。

    當天將邀請經濟部中小及新創企業署「小型企業創新研發計畫（SBIR）」、經濟部商業發展署「服務業創新研發計畫（SIIR）」及「推動商業服務業品牌價值創新成長計畫」、經濟部產業發展署「協助傳統產業技術開發計畫（CITD）」等計畫單位親臨說明，介紹計畫專案、內容，並依報名順序，提供最多5家公司做一對一的諮詢，替業者把脈市場需求、釐清技術現況以及新產品或服務的可行性，從而引導企業展開策略轉型、優化營運模式並邁向創新發展。

    陳偉志說，新竹縣地方型SBIR自2019年重啟後，累計補助206家企業、總補助金額超過1億6000萬元，帶動超過5.4億的產值。平均每年約有近4成企業會回流再次申請，顯示企業持續投入創新研發並積極尋找相關資源。

    所以他們希望透過前述說明會幫企業界更加了解各項研發資源的管道，並依需求提供合適的資源轉介，以支持後續的技術或產品發展規劃，帶動更多在地品牌脫穎而出。

