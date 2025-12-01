好市多亞灣新店趕工 預計明年中與「東南米樂」一起完工

好市多亞灣新店架設鋼骨工程進度順利，預計明年中完工。（圖擷自臉書高雄好過日）

好市多亞灣新店今年2月才動土，由於沒有地下室規劃，架設鋼骨後工程進度順利，預計明年中就要跟隔壁的「東南米樂PLAZA」一起完工、擇日開幕。

全台第一家的好市多高雄店，因租約到期，新店搬將到高軟園區旁的亞灣80期重劃區，已於今年2月動土，將打造全台最大海景首排賣場；隔鄰由東南米樂興建的「東南米樂PLAZA」，也於3月動土，規劃12棟2層樓的街邊店面，共24間品牌商店，同樣預計明年中完工。

好市多亞灣新店規劃4層樓，面積近1.4萬坪，1、3層為賣場，2樓辦公室、4樓為停車場，停車位多達1010個，是現在高雄店的兩倍。雖然取消加油站，但預期開幕後，大量車流衝擊仍大，恐對高軟園區造成衝擊，因此好市多承諾下班時間時，進場從復興四路，而離場車流均往B區「東南米樂PLAZA」購物廣場連通道走，再從成功路離場，內部並規劃500公尺緩衝區。

由於沒有地下室規劃，經過近10個月趕工，好市多亞灣新店目前已大致完成結構與外牆，預定明年中完工，現有的好市多創始店-高雄店將搬遷至此。而好市多另一側的6千多坪土地，低密度的開放式商場「東南米樂PLAZA」，目前正在架設鋼骨，同樣預定於明年中完成，引進店種預計和同集團的五福商場、達麗米樂商場街邊店類似，以連鎖餐飲、快時尚為招商目標。

臉書社團「高雄好過日」認為，兩處商場基本上是以車輛導向設計的美式商場，停車位在千台以上，完工後引進的車流仍會是對周邊的較大挑戰。此區除了好市多，還有高軟、特貿三，未來車流龐大，市府仍須和開發商、進駐廠商合作，用政策誘導更多旅次（例如一般上班族）搭乘大眾運輸才是解決交通問題之道。

「東南米樂PLAZA」開發模擬外觀圖。（記者葛祐豪翻攝）

