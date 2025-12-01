為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    齊天大聖孫悟空生日 4生肖備2物參拜可轉運遇貴人

    2025/12/01 07:52 記者張協昇／南投報導
    今天農曆10月12日，是齊天大聖孫悟空的生日。（廖大乙提供）

    今天農曆10月12日，是齊天大聖孫悟空的生日。（廖大乙提供）

    今天農曆10月12日是齊天大聖孫悟空的生日，民俗專家廖大乙表示，由於相傳齊天大聖有72變的本領，民眾如果自覺運勢不佳、身體不好，可準備香蕉、壽桃到大聖爺廟參拜，尤其是房仲、保險等有業績壓力等行業以及今年犯太歲的蛇、虎、猴、豬4生肖民眾，可藉助大聖爺神通廣大的力量，來幫助自己達到轉運、改運自的。

    廖大乙指出，齊天大聖孫悟空助三藏法師西天取經故事大家耳熟能詳，惟孫悟空不僅是神話故事傳說中人物，在道教信仰上又被尊稱為大聖爺，台灣就有許多奉祀齊天大聖的大聖爺廟。由於相傳齊天大聖能降妖伏魔、具有72變的本領，象徵有高超的隨機應變能力，也是小孩守護神，可幫助信仰者轉運、逢凶化吉，因此民眾如果自覺運勢不佳，或是孩童身體不好、不聽話，可在大聖爺生日這幾天，準備其愛吃的香蕉、壽桃前往參拜。

    廖大乙表示，尤其是從事房仲、保險、汽車銷售等主要靠業績維生的行業，感覺到沒什麼衝勁，業績一直拉不起來，以及今年犯太歲、運勢較不順遂的蛇、虎、猴、豬4生肖民眾，也可把握大聖爺的生日前往參拜，祈求大聖爺助你提升待人處事應變能力、逢凶化吉遇貴人，達到轉運、改運自的。

    民俗專家廖大乙表示，民眾可準備香蕉、壽桃參拜齊天大聖，達到轉運、改運自的。（廖大乙提供）

    民俗專家廖大乙表示，民眾可準備香蕉、壽桃參拜齊天大聖，達到轉運、改運自的。（廖大乙提供）

