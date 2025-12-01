為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    從山之源到水之涯 台江生命風情攝影特展開展

    2025/12/01 07:27 記者蔡文居／台南報導
    「從山之源到水之涯─台江生命風情攝影展」，從即日起至明年3月29日在台江國家公園遊客中心展出。（台江處提供）

    「從山之源到水之涯─台江生命風情攝影展」，從即日起至明年3月29日在台江國家公園遊客中心展出。（台江處提供）

    台江國家公園管理處攜手攝影家許釗滂，推出「從山之源到水之涯─台江生命風情攝影展」，從即日起至明年3月29日在台江國家公園遊客中心展出。台江處邀請民眾一同走進鏡頭中的台江，窺見光影交織而成的台江風情之美。

    台江處表示，照片是一種寫實紀錄，也是攝影家以光影與獨到感性描摹的風情詩篇。台江處這次邀請以捕捉台灣國家公園壯麗之美聞名的「光影魔術師」許釗滂，精選展出多年來於台江拍攝的代表作品。從台江國家公園主脈─曾文溪溪谷一路延伸至廣闊的台江濕地，透過他擅長的光影掌握和細膩視角，探索台江多元地貌和壯麗的自然風貌與生機。

    台江處表示，台江這片水陸交織之地，蘊藏著豐富的自然景觀與人文故事，希望透過這次特展的5大展區─「原始之生」、「潮間之地」、「境界之民」、「光影之間」及「生命之海」，讓民眾重新閱讀台江，看見美景背後的環境價值，並理解國家公園棲地保育與永續環境的重要性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播