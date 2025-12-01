為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週三轉濕冷！吳德榮：北台平地最低溫僅12度

    2025/12/01 09:19 即時新聞／綜合報導
    吳德榮說，今晨4時雷達回波合成圖（左）顯示，中部以北有弱降水回波通過，伴隨零星降雨（中）；最新氣象署路徑潛勢預測圖（右）顯示，輕颱天琴未來逼近越南，並有逐漸減弱的趨勢，不確定性仍大。（圖擷自洩天機教室專欄）

    吳德榮說，今晨4時雷達回波合成圖（左）顯示，中部以北有弱降水回波通過，伴隨零星降雨（中）；最新氣象署路徑潛勢預測圖（右）顯示，輕颱天琴未來逼近越南，並有逐漸減弱的趨勢，不確定性仍大。（圖擷自洩天機教室專欄）

    中央氣象署預報，今天（12月1日）台灣東北部及桃園以北地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，週三（3日）北台灣明顯轉冷，平地最低氣溫約可降至12度；預測下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，對台無威脅。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，台灣上空仍有鬆散中高雲，中部以北有弱降水回波通過，伴隨零星降雨。最新（30日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地雲量略增，白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。

    吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天（2日）東北季風影響，迎風面水氣略增，大台北、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降。週三起東北季風增強、挾冷空氣南下，桃園以北、東半部有局部短暫雨；週四（4日）、週五（5日）水氣略減，迎風面大台北、東半部有局部短暫降雨的機率。

    吳德榮稱，週三起氣溫下降，北台灣平地最低氣溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，與上一波相似。仍屬東北季風未達大陸冷氣團定義，但北台灣明顯轉冷；週六（6日）、下週日（7日）東北季風減弱、水氣減少，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；各地氣溫回升。

    吳德榮分析，最新（1日2時）氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱「天琴」在南海減慢、打轉後，未來有向西南逼近越南，並逐漸減弱的趨勢，不確定性仍很大。最新歐洲模式模擬顯示，本週後半菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，將循「天琴」動向通過菲國中部、進入南海，一路西進，對台灣亦無威脅。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播