週三轉濕冷！吳德榮：北台平地最低溫僅12度

吳德榮說，今晨4時雷達回波合成圖（左）顯示，中部以北有弱降水回波通過，伴隨零星降雨（中）；最新氣象署路徑潛勢預測圖（右）顯示，輕颱天琴未來逼近越南，並有逐漸減弱的趨勢，不確定性仍大。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署預報，今天（12月1日）台灣東北部及桃園以北地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，週三（3日）北台灣明顯轉冷，平地最低氣溫約可降至12度；預測下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，對台無威脅。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，台灣上空仍有鬆散中高雲，中部以北有弱降水回波通過，伴隨零星降雨。最新（30日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地雲量略增，白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天（2日）東北季風影響，迎風面水氣略增，大台北、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降。週三起東北季風增強、挾冷空氣南下，桃園以北、東半部有局部短暫雨；週四（4日）、週五（5日）水氣略減，迎風面大台北、東半部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮稱，週三起氣溫下降，北台灣平地最低氣溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，與上一波相似。仍屬東北季風未達大陸冷氣團定義，但北台灣明顯轉冷；週六（6日）、下週日（7日）東北季風減弱、水氣減少，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；各地氣溫回升。

吳德榮分析，最新（1日2時）氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱「天琴」在南海減慢、打轉後，未來有向西南逼近越南，並逐漸減弱的趨勢，不確定性仍很大。最新歐洲模式模擬顯示，本週後半菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，將循「天琴」動向通過菲國中部、進入南海，一路西進，對台灣亦無威脅。

