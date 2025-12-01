為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    今高溫上看29度！明晚變天 轉涼至週六

    2025/12/01 06:56
    今日清晨及夜晚各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大。（資料照）

    今日清晨及夜晚各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（1日）桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；而清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起這些地方將轉為多雲到晴的天氣。

    氣溫方面，今日清晨及夜晚各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大，早出晚歸的民眾請適時調整衣物。

    空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

    週二（2日）白天環境吹偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區仍有局部短暫雨。週二晚間起至週三（3日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，其他地區亦轉涼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。週四（4日）、週五（5日）受東北季風影響，北部、宜花地區天氣較涼。

    週二晚間至週五，西半部及宜蘭低溫約15至18度，花東及澎湖18至19度，金門14度，馬祖12至14度；高溫部分，北部、宜花及澎湖19至21度，中部及台東23至26度，南部24至27度，金門18至20度，馬祖14至17度。週六（6日）及下週日（7日）白天各地氣溫逐漸回升，但早晚仍較涼。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    22 ~ 28 21 ~ 28 22 ~ 29 20 ~ 29

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

