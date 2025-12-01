12/01 各報重點新聞一覽

對於民團目前正在連署廢止的憲訴法及選罷法修法公投，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱說，「我們不會是局外人。」（資料照）

自由時報

民進黨助推 明年大選憲訴法公投

憲法法庭被迫停擺，既有制度無法化解憲政爭議。立院民進黨團幹事長鍾佳濱日前主張以「更大的民意」解套，他受訪表示，樂見並支持公民團體行使直接民權，但民進黨不會成為主要的發動者；對於目前正在連署廢止的憲訴法及選罷法修法公投，他說，「我們不會是局外人。」據悉，民團與民進黨將在明天首度會商公投事宜。

詳見民進黨助推 明年大選憲訴法公投。

桃機三航廈北登機廊廳 今試營運

桃園國際機場第三航廈如火如荼興建中，歷經八年半，交通部常務次長林國顯昨表示，該航廈的北登機廊廳率先在今天開始試營運，提供八個登機門服務旅客。新廊廳一年可增加五八〇萬人次服務量，十二月下旬正式營運。

請繼續往下閱讀...

詳見桃機三航廈北登機廊廳 今試營運。

爭搶鐵飯碗 錄取率僅1％ 中國國考招3.8萬人 371.8萬人報名

中國經濟持續低迷，民眾爭搶鐵飯碗，使得週日登場的二〇二六年「國考」（國家公務員考試），有破紀錄的三七一．八萬人通過資格審查，預計錄取三．八一萬人，錄取率僅一％，部分熱門職位更有六千人搶一個名額。

詳見爭搶鐵飯碗 錄取率僅1％ 中國國考招3.8萬人 371.8萬人報名。

聯合報

美國、委內瑞拉緊張急劇升高 委國批美「殖民主義」

美國總統川普十一月廿九日宣布，委內瑞拉上方及周邊空域應視為完全關閉，對此委國政府同日發布聲明，譴責這是「殖民主義威脅」並違反國際法。美委兩國的緊張關係上升至近期的高點。

詳見美國、委內瑞拉緊張急劇升高 委國批美「殖民主義」。

「秋鬥」反戰 呼籲賴政府停止無條件軍購

二○二五秋鬥大遊行昨天登場，逾百人高舉「反Lie求真、反戰求生」白布條。國民黨主席鄭麗文高聲質問，台灣一旦淪為戰場，什麼都是空談，政府砸錢債留子孫，能換來台海安全？鄭麗文昨出席台北市議會黨慶活動時表示，國民黨絕對不會讓台灣淪為戰場，也絕對不會讓台灣成為下一個烏克蘭，「我們不是麻煩製造者，不要戰爭、要和平」。

詳見「秋鬥」反戰 呼籲賴政府停止無條件軍購。

中國時報

扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖

國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。

詳見扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖。

警專今年錄取率41.97％ 飆新高

台灣警察專科學校錄取率持續攀升，今年44期達41.97％，再創新高。中正大學犯罪防治系教授賴擁連直言，年金改革後，老鳥不敢輕易退休，新血又不來，警力結構青黃不接，不利治安穩定性。對於外界疑慮，警專強調將落實嚴格考核與汰除機制。

詳見警專今年錄取率41.97％ 飆新高。

桃園機場第三航廈北登機廊廳率先在今天開始試營運，提供八個登機門服務旅客。（資料照）

中國二〇二六年國考，有破紀錄的三七一．八萬人通過資格審查，預計錄取三．八一萬人，錄取率僅一％。（法新社檔案照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法