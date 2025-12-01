為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    第三航廈北廊廳今起試營運 預計25日全面投入使用

    2025/12/01 02:44 記者陳逸寬／桃園機場報導
    桃園國際機場第三航廈北登機廊廳今（1日）起啟動試營運。（記者陳逸寬攝）

    桃園國際機場第三航廈北登機廊廳今（1日）起啟動試營運。（記者陳逸寬攝）

    桃園國際機場第三航廈北登機廊廳（以下簡稱北廊廳）今（1日）起啟動試營運。北廊廳自第二航廈D10登機門延伸，全長738公尺、挑高13公尺，設置D11至D18共8個登機門。首日將進行三班試行，分別為：08:35華航飛札幌（D11）、09:25星宇飛曼谷（D13）、09:30長榮飛札幌（D12）；預計本月25日正式投入營運。

    北廊廳啟用是桃園國際機場第三航廈（T3）分階段啟用的首要里程碑。依官方進度，T3主體航廈、南廊廳及多功能大樓預計於2027年全面完工啟用。

    為因應旅運量持續成長，桃園機場今年7月率先啟用第三跑道建設工程中的「臨時過夜機坪」，初期提供9個停機位。第二期工程預計於明年春節前完工，屆時停機位將增至16個，以強化航班調度與停放需求。

    北廊廳進入試營運，象徵桃園機場T3分階段啟用邁出第一步，也代表機場在硬體與旅客服務能力再度提升。隨著第三航廈後續設施陸續完工，整體運能與旅客體驗可望全面升級。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播