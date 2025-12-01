第三航廈北廊廳今起試營運 預計25日全面投入使用

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳今（1日）起啟動試營運。（記者陳逸寬攝）

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳（以下簡稱北廊廳）今（1日）起啟動試營運。北廊廳自第二航廈D10登機門延伸，全長738公尺、挑高13公尺，設置D11至D18共8個登機門。首日將進行三班試行，分別為：08:35華航飛札幌（D11）、09:25星宇飛曼谷（D13）、09:30長榮飛札幌（D12）；預計本月25日正式投入營運。

北廊廳啟用是桃園國際機場第三航廈（T3）分階段啟用的首要里程碑。依官方進度，T3主體航廈、南廊廳及多功能大樓預計於2027年全面完工啟用。

為因應旅運量持續成長，桃園機場今年7月率先啟用第三跑道建設工程中的「臨時過夜機坪」，初期提供9個停機位。第二期工程預計於明年春節前完工，屆時停機位將增至16個，以強化航班調度與停放需求。

北廊廳進入試營運，象徵桃園機場T3分階段啟用邁出第一步，也代表機場在硬體與旅客服務能力再度提升。隨著第三航廈後續設施陸續完工，整體運能與旅客體驗可望全面升級。

