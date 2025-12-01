高雄火車站轉運站招商 二度流標

高雄車站轉運站商業空間二度招商流標，圖中天棚下方為市公車轉運站。（記者王榮祥攝）

高雄車站國道客運與市公車商業空間二度招商流標。台鐵研判因近年客運量銳減影響投標意願，將整合各方意見並調整招標條件，預計明年1月三次招商。

高雄車站雲朵天棚東、西兩側被網友形容為「翅膀」，翅膀下方的地下機車停車場11月初正式營運，台鐵同時啟動翅膀下的地面商業空間招商作業。

翅膀東側空間規劃為國道客運轉運站，室內商業空間約2200餘平方公尺（另有室外空間），西側規劃為市區公車轉運站，室內商業空間約480餘平方公尺（另有室外空間）；商業空間若確定，國道客運與市區公車將調整進駐。

台鐵推測：受客運量銳減影響

台鐵今年10月進行兩側轉運站商業空間首次招標，結果無人投標；台鐵隨即啟動二次招商，至11月20日截止收件，結果還是沒人投標。

台鐵說明，國道客運轉運站、市區公車轉運站及站內商業空間，目前由鐵道局南部工程分局進行細部工程改善與辦理綠建築標章申請作業；為及早引進業者投資評估，提前辦理商業空間公告招標，推斷受近年客運轉運量銳減，前兩次開標結果無業者投標。

為加速轉運服務，除持續與高市府洽談協助引進客運業者，將再洽詢其他商店經營業者意見，後續整合各方意見與調整招標條件後，預計明年1月辦理三度招標。

市府官員透露，轉運站與商業空間是一體的，對轉運站商業空間有興趣者，理論上會是客運或公車業者本身，先前曾傳出某家客運業者有高度興趣，卻疑因近期公司內部傳出狀況?可能影響其投標意願。

官員進一步指出，台鐵已有轉運站商業空間成功招商前例（基隆），相信台鐵能夠調整招標條件、找到合適的廠商進駐。

高雄車站轉運站商業空間二度招商流標，圖為東側國道客運轉運站。（記者王榮祥攝）

