桃園特教班增班數全國第一 議員憂「混合障礙」添教學管理壓力

桃園市議員黃崇真認為，國小集中式特教班多採「混合障礙編班」，初衷是行政效率與資源整合，然而不同障礙類別的學生，造成老師教學與管理壓力。

桃園市各級學校特教班，111學年度增設25班、112學年度增設42班、113學年度增設45班、114學年度將增設47班，4個學年度累計增設159班，從教育部特教資源網來看，這4年桃園特教班增班數全國第一。市議員黃崇真認為，國小集中式特教班多採「混合障礙編班」，初衷是行政效率與資源整合，然而不同障礙類別的學生，造成老師教學與管理壓力，加上桃園僅有1所特教學校、是唯一沒設國小部的直轄市，造成特教缺口。

教育局對此回應，市府已逐年增設特教班級，這4年的增班數全國第一，桃園市立特殊教育學校設有國中部與高中部，已請該校評估增設國小部可行性，該校113學年度學生數為288人，114學年度為284人；另經統計114學年度桃園市各級學校及幼兒園，身心障礙學生及幼兒人數約1萬3759人，各類型特殊教育班級數為695班。

黃崇真說，桃市的國小集中式特教班多採「混合障礙編班」，然而不同障礙類別的學生，在認知能力、溝通方式、行為模式等方面存在顯著差異；有家長反映，特別是心智障礙與其他障礙類別在同一班級，造成同學間的嚴重干擾，也讓老師在班級教學和管理上變得極具挑戰性。另外，桃園僅有1所特教學校，校園並無設立國小部，也讓國小特教學生有其需求卻影響受教權。

對此，教育局補充說明，依據特殊教育法，高中以下學校及幼兒園得設特殊教育班，辦理方式分為巡迴輔導班、分散式資源班、集中式特殊教育班，國小集中式特教班安置身障學生人數上限為10人，每班編制2名特教教師以及1名教師助理員，提供優於普通班教師編制及低於普通班的學生人數；國小集中式特教班分「智能障礙類」、「不分障礙類」及「聽覺障礙類」共77班，每班除師生比依法最高為1比5外，皆設置1名教師助理員，如有特殊情形，可向教育局申請增加助理員。

