    首頁 > 生活

    基隆自來水連日異味！謝國樑：明起開罰台水 追暗管排放油污

    2025/11/30 22:51 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市從11月27日出現民生用水異味，基隆市長謝國樑（前中）今晚召開跨局處緊急應變會議。（記者俞肇福攝）

    基隆市從11月27日陸續出現民生用水傳出異味情形，基隆市長謝國樑今天（30日）晚間召開跨局處緊急應變會議，邀集台灣自來水公司、環保局、工務處、警察局、教育處、消保官及7區區長共同檢視最新檢測數據、污染追查情形與校園防護措施。謝國樑表示，市府已啟動最高規格應變機制，要求台水與市府團隊全面合作，加速檢測、查源與補救，盡快排除市民疑慮，恢復正常供水品質。謝國樑最後強調，由於事件大規模影響基隆人的民生用水，市府認定台水已違反《飲用水管理條例》，最快將於明天（12月1日）下午完成第一波裁罰。

    謝國樑指出，自27日事件發生後，環保局與警方持續調閱沿線監視器並追查匯流口，但尚未發現明確污染來源；過去3天巡查也未再出現油污，研判可能為間歇性排放或暗管排放，市府將持續追查，並期盼有更多具公權力的單位介入調查。

    基隆市政府在記者會上指出，針對外界關注的「檢測合格但仍有異味」，自來水公司於應變會議中坦承，部分物質可能呈乳化、溶解狀態，傳統快濾池無法完全去除，加上八堵抽水站有1具油膜感測器故障（台水公司代表私下聲稱尚有3具可感測），初期以人工嗅覺巡查，市府與消保官質疑台水設備維護與通報流程，存有破口，要求台水提出具體改善方案，包括提升取水監測敏感度、補強告警設備，並提高資訊透明度。

    謝國樑說，市府已完成全市7區學校的水質確認，其中受影響的28所學校已全面採樣送驗，其餘供水區維持正常。教育處已要求各校加強水塔清洗與飲用水管理；因應部分地區反映用水不便，市府已經要求台水立即增加水車支援，台水承諾將依市府彙整需求即時調度，避免影響市民生活與校務運作。

