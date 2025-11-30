「粉紅超跑」12/5起遶境3天 高市府估8萬人潮、首推媽祖平安券

白沙屯媽祖將於12月5日起遶境高雄3天。（記者陳文嬋攝）

白沙屯媽祖將於12月5日南下高雄遶境3天，由前鎮區雙媽會打頭陣，「四大天后」6、7日岡山區接力遶境，市府預估人潮可達8萬人，攜手岡山商圈首推「媽祖平安劵」，可望再掀熱潮創造經濟。

民政局表示，苗栗白沙屯拱天宮媽祖將於12月5日首度與紅毛港朝天宮媽祖遶境前鎮漁港，中安路（翠亨南路至草衙二路）段將規劃行人徒步區，方便民眾逗鬧熱。

白沙屯媽祖也將於12月6、7日攜手高雄三山媽祖，即岡山壽天宮媽祖、鳳山五甲龍成宮媽祖、旗山天后宮媽祖，「四大天后」合體，遶境岡山區賜福平安。

岡山區公園北路口、公園西路壽峰橋、公園東路、壽華路口、公園路、壽天路口、中華橋、阿公店路二段路口，12月6、7日白天全線封路，禁止車輛進入，其餘路段視人潮進行交通管制。

經發局首推「媽祖平安劵」，攜手岡山商圈近百商家，民眾可於活動期限內持50元券至合作商家，或遶境期間壽天宮後方美食區消費，將人潮留在岡山區，擴大宗教文化觀光效益。

市府近年推動「演唱會經濟」打響知名度，吸引大批外縣市歌迷旅客，帶動住宿、交通、商圈及夜市消費全面成長，這次比照演唱會規格，讓人潮變商機。

高市府攜手岡山商圈，首推「媽祖平安券」。（市府提供）

