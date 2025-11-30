空巴召修A320客機 虎航完成檢修更新：航機運作正常

空中巴士召修A320系列客機，台灣虎航表示，受影響航機11月30日已完成軟體更新，所有航機運作皆正常。（資料照）

歐洲航空製造商空中巴士近日發出召修公告，全球約6000架A320系列客機需立即進行軟體回復作業。台灣虎航表示，受影響航機今（30日）已全數檢修完畢，完成軟體更新，所有航機運作皆正常。

歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」，全球所有A320系列機隊的空中巴士航機軟體都要調整更新，全球約有6000架航機受影響。原因是太陽閃焰可能會干擾飛行控制系統，導致班機高度瞬間驟降。

我國的華航、長榮、星宇、虎航都有相關航機，總計約67架，其中約3分之2的航機要召修。在航機調度之下，華航、長榮、星宇航班運作不受影響，台灣虎航今天則有8航次延誤。民航局表示，國籍航空航機均於今天上午7點前完成作業。

台灣虎航說，已將受影響的航機全數檢修完畢，完成軟體更新；除了今天8個航班因安排檢修而延誤外，監測至今所有航機運作情況皆正常。虎航強調，向來將旅客及飛航安全列為第一優先，也感謝所有旅客對這次事件的理解與耐心。

