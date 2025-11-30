為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    感恩帶團一路平安 彰化女導遊辦愛心跳蚤市場22年不間斷

    2025/11/30 22:39 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣女導遊翁敏禎（圖中）發願辦跳蚤市場義賣，今年進入第22年。（記者劉曉欣攝）

    感謝帶團生涯一路平安，彰化縣女導遊翁敏禎發願辦跳蚤市場進行愛心義賣，心中的善念化為行動，今年開辦第22年的歲末跳蚤市場。翁敏禎說，每年都有社團與朋友支持她，還有以前帶過的團員無法到場就直接捐錢，讓她再累都覺得溫暖。

    翁敏禎表示，今年與彰化市救濟事業協會、彰化縣惠心慈善會共同主辦，地點在彰化藝術館廣場，由於最近活動很多，加上她的跳蚤市場義賣已開辦多年，無論是募款或是募集攤位都不容易，但她沒有想過要放棄，只要有人支持，她就會努力辦下去。

    近年來跳蚤市場所賣不全是二手貨，也有把家中全新物品拿來義賣，從事媒體業的孔亮云，就帶著98歲的媽媽張傑、女兒周川霓，一起來擺攤，把家中用不到的全新環保袋都拿來義賣，希望幫家中閒置的物品找到新主人，也能為愛心義賣盡點心力。

    翁敏禎說，當初只是想要辦義賣，把眾人愛心集合起來，捐錢幫助需要幫助的人，沒想到就這樣一路走到第22年，每年都會有人主動寄錢說要捐錢，無論是人在國外，或是在外縣市，就是信任她，直接把錢交給她，或是家中有多餘的全新物資，直接交給她義賣；最可貴的是這份人與人之間的信任，正是支持她繼續走下去的能量。

    從事媒體業的孔亮云（圖右）帶著98歲的媽媽張傑、女兒周川霓，一起來擺攤。（記者劉曉欣攝）

